На Камчатке продолжают искать пропавшего швейцарского туриста

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМАТСКИЙ. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Как сообщили в региональном управлении МЧС, трое граждан Швейцарии и четверо россиян накануне на пяти снегоходах совершали переход через Авачинский перевал.



Вчера, около 16 часов в районе г. Верблюд в результате ухудшения погодных условий один из снегоходов с гражданином Швейцарии Эрихом Виднером, 1967 г.р., был потерян из виду. В течение двух часов туристы своими силами производили поиск потерявшегося, после чего по телефону сообщили о происшествии в Камчатский поисково-спасательный отряд.



К месту поиска прибыли 6 спасателей ПСО на 3-х снегоходах, которые совместно с туристами до наступления темноты производи поисково-спасательные работы.



Сегодня утром работы по поиску туриста были возобновлены.



На поиски пропавшего на иностранца, отправился вертолет МЧС, но был вынужден вернуться обратно в Петропавловск. Погодные условия в районе поисков не позволяют совершить посадку и вести поиск с воздуха, сообщили в региональном МЧС. Несколько спасателей, которые были на борту, должны были присоединяться к своим коллегам, со вчерашнего дня ведущим поиски туриста. Всего в группе было трое граждан Швейцарии и четверо россиян. В МЧС отметили, что путешественники не были зарегистрированы в туристической фирме и у спасателей, что обязательно при таких походах. Поиски пропавшего иностранца продолжаются.







