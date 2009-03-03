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Posted 3 марта 2009, 06:36

Published 3 марта 2009, 06:36

Modified 17 сентября 2022, 13:48

Updated 17 сентября 2022, 13:48

На Камчатке продолжают искать пропавшего швейцарского туриста

3 марта 2009, 06:36
Сюжет
Происшествие
Вертолет со спасателями, направленный на поиски, вернулся обратно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМАТСКИЙ. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Как сообщили в региональном управлении МЧС, трое граждан Швейцарии и четверо россиян накануне на пяти снегоходах совершали переход через Авачинский перевал.

Вчера, около 16 часов в районе г. Верблюд в результате ухудшения погодных условий один из снегоходов с гражданином Швейцарии Эрихом Виднером, 1967 г.р., был потерян из виду. В течение двух часов туристы своими силами производили поиск потерявшегося, после чего по телефону сообщили о происшествии в Камчатский поисково-спасательный отряд.

К месту поиска прибыли 6 спасателей ПСО на 3-х снегоходах, которые совместно с туристами до наступления темноты производи поисково-спасательные работы.

Сегодня утром работы по поиску туриста были возобновлены.

На поиски пропавшего на иностранца, отправился вертолет МЧС, но был вынужден вернуться обратно в Петропавловск. Погодные условия в районе поисков не позволяют совершить посадку и вести поиск с воздуха, сообщили в региональном МЧС. Несколько спасателей, которые были на борту, должны были присоединяться к своим коллегам, со вчерашнего дня ведущим поиски туриста. Всего в группе было трое граждан Швейцарии и четверо россиян. В МЧС отметили, что путешественники не были зарегистрированы в туристической фирме и у спасателей, что обязательно при таких походах. Поиски пропавшего иностранца продолжаются.



#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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