В камчатском поселке Таежный сдана в эксплуатацию новая модульная ДЭС

По словам заместителя главы Мильковского муниципального района Валентина Лобача, долгое время в поселке, где проживают около 150 человек, были перебои с электроснабжением. «Из-за ветхого состояния местной ДЭС вплоть до 2008 года электричество подавалось населению по графику» - сообщил Лобач,- «Однако после того, как 1 апреля 2008 года ОАО «Корякэнерго» приступило к обслуживанию энергосетей Таёжного, ситуация начала улучшаться». Руководство ОАО «Корякэнерго» за счет собственных инвестиций выполнило мероприятия по модернизации и реконструкции местной ДЭС. В короткие сроки была установлена новая модульная станция, заменен головной участок электрических сетей, вводы в жилые дома, установлены приборы центрального учета потребления электроэнергии.