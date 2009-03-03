В камчатском поселке Таежный сдана в эксплуатацию новая модульная ДЭС

Posted 3 марта 2009, 05:23
Published 3 марта 2009, 05:23
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В посёлке Таежный Мильковского района Камчатского края осуществлен запуск в работу новой модульной дизельной электростанции. Мощность модульной ДЭС, состоящей из трех дизельгенераторов, составляет 90 кВт. Запуск модульной станции позволяет снизить эксплуатационные расходы, повысить уровень автоматизации работы ДЭС, а также получить резерв энергетической мощности и тем самым обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение всех потребителей Таежного.
По словам заместителя главы Мильковского муниципального района Валентина Лобача, долгое время в поселке, где проживают около 150 человек, были перебои с электроснабжением. «Из-за ветхого состояния местной ДЭС вплоть до 2008 года электричество подавалось населению по графику» - сообщил Лобач,- «Однако после того, как 1 апреля 2008 года ОАО «Корякэнерго» приступило к обслуживанию энергосетей Таёжного, ситуация начала улучшаться». Руководство ОАО «Корякэнерго» за счет собственных инвестиций выполнило мероприятия по модернизации и реконструкции местной ДЭС. В короткие сроки была установлена новая модульная станция, заменен головной участок электрических сетей, вводы в жилые дома, установлены приборы центрального учета потребления электроэнергии.