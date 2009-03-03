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Posted 2 марта 2009, 23:46

Published 2 марта 2009, 23:46

Modified 17 сентября 2022, 13:48

Updated 17 сентября 2022, 13:48

В Октябрьском районе ЕАО население выбрало своим руководителем известного предпринимателя

2 марта 2009, 23:46
Главы других муниципальных районов автономии остались на своих местах

БИРОБИДЖАН. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА - По итогам выборов главы муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" избиратели отдали свои голоса местному предпринимателю Вадиму Болдышеву. Об этом корреспонденту РИА "Восток-Медиа" сообщили в избиркоме по ЕАО. В. Болдышев опередил предыдущего главу района Геннадия Сироткина, набрав 56,3 % голосов. ( у Сироткина - почти 40 %).
В других районах Еврейской автономии, где выбирали глав муниципальных образований, сенсаций не произошло. В Смидовичском у руля остался Александр Тлустенко, в Ленинском - Сергей Лаврук, в Биробиджанском - Евгений Сухарев, а в административном центре ЕАО г.Биробиджане - Александр Винников.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#ЕАО
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