В Октябрьском районе ЕАО население выбрало своим руководителем известного предпринимателя

БИРОБИДЖАН. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА - По итогам выборов главы муниципального образования "Октябрьский муниципальный район" избиратели отдали свои голоса местному предпринимателю Вадиму Болдышеву. Об этом корреспонденту РИА "Восток-Медиа" сообщили в избиркоме по ЕАО. В. Болдышев опередил предыдущего главу района Геннадия Сироткина, набрав 56,3 % голосов. ( у Сироткина - почти 40 %).

В других районах Еврейской автономии, где выбирали глав муниципальных образований, сенсаций не произошло. В Смидовичском у руля остался Александр Тлустенко, в Ленинском - Сергей Лаврук, в Биробиджанском - Евгений Сухарев, а в административном центре ЕАО г.Биробиджане - Александр Винников.

