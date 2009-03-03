ВЛАДИВОСТОК. 3 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке выбрали место для строительства театра оперы и балета. Об этом сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события.

Губернатор Приморья Сергей Дарькин осмотрел во вторник место для строительства театра оперы и балета во Владивостоке

«Во время рабочей поездки на строительные площадки моста через бухту Золотой Рог я осмотрел место, где мы будем строить театр оперы и балета. Там же, на полуострове Чуркин мы собираемся построить новый спортивный комплекс», - сказал губернатор.

Как пояснил губернатор, спортивный комплекс необходим для того, чтобы жители Первомайского района Владивостока могли заниматься спортом.

«В районе Змеинки мы планируем построить еще один ледовый дворец. Мы пока не решили, будет ли он большим или маленьким, но там будет строиться спортивный комплекс для того, чтобы у людей была возможность заниматься спортом», - сказал губернатор.





