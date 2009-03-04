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Posted 3 марта 2009, 22:56

Published 3 марта 2009, 22:56

Modified 17 сентября 2022, 12:41

Updated 17 сентября 2022, 12:41

Анонсы 4 марта

3 марта 2009, 22:56
Сегодня во Владивостоке: «У бизнеса - женское лицо» и «Свадебный переполох»

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта в 10.00 в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю (ул. Сельская д.3, актовый зал, 1 эт.) состоится расширенное заседание Коллегии с повесткой «О санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Приморского края в 2008г.»
ВЛАДИВОСТОК. 4 марта праздничная встреча членов общественной организации «Белорусская национально-культурная автономия «Белорусы Владивостока» с многодетными и одинокими матерями пройдет в краевом Доме молодежи (проспект 100 лет Владивостоку, 103). Начало в 15.00.
ВЛАДИВОСТОК. 4 марта в аудитории 1303 ВГУЭС в 10.00 откроется сессия стратегического планирования «Вуз и бизнес – ожидание сторон».
В 10.00 в большой Зале Ученого совета в рамках Года молодежи в России пройдет научно-практическая конференция «Гражданское общество в современной России: проблемы и перспективы становления (региональные аспекты)».
В 16.00 в кафе «Андеграунд» - праздничное мероприятие «У бизнеса -женское лицо».
ВЛАДИВОСТОК. 4 марта в 15.00 в Научном музее ДВГУ (Океанский проспект, 37, остановка транспорта «Покровский парк») состоится открытие выставки «Экслибрисы собирателей и хранителей книг». Выставка продлится до 27 марта.
ВЛАДИВОСТОК. 4 марта, в 15.00 в детской школе искусств №4 (ул. Юмашева, 20а) состоится мастер-класс японского художника Кисараги Содзин для преподавателей художественных школ и школ искусств в рамках Дней японской культуры во Владивостоке.
ВЛАДИВОСТОК. 4 марта в 15.00 в Приморском государственном объединенном музее им. В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20) состоится открытие выставки «Свадебный переполох», посвященной работе свадебной индустрии города Владивостока.
ВЛАДИВОСТОК. 4 марта, в 14 часов после ремонта и технического обследования состоится открытие фуникулёра.
НАХОДКА. 4 марта в Находкинской воспитательной колонии Уполномоченный по правам человека Приморском крае Ушаков Владимир Георгиевич проводит личные приемы граждан. Предварительная запись на приемы производится по телефону: (4232) 31-93-48.
ХАБАРОВСК. 4 марта состоится заседание постоянного комитета по правам человека, законности и социальной защите Законодательной Думы края.
ХАБАРОВСК. 4 марта Министерство природных ресурсов края проводит заседание краевой комиссии по эффективному использованию водных биологических ресурсов на территории края.
ХАБАРОВСК. 4 мартасостоятся историко-краеведческие чтения, посвящённые 400-летию со дня рождения Е.Хабарова и 200-летия - Н.Н.Муравьёва-Амурского.





#Денис Объедкин#Новости#Общество
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