Анонсы 4 марта

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта в 10.00 в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю (ул. Сельская д.3, актовый зал, 1 эт.) состоится расширенное заседание Коллегии с повесткой «О санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Приморского края в 2008г.»

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта праздничная встреча членов общественной организации «Белорусская национально-культурная автономия «Белорусы Владивостока» с многодетными и одинокими матерями пройдет в краевом Доме молодежи (проспект 100 лет Владивостоку, 103). Начало в 15.00.

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта в аудитории 1303 ВГУЭС в 10.00 откроется сессия стратегического планирования «Вуз и бизнес – ожидание сторон».

В 10.00 в большой Зале Ученого совета в рамках Года молодежи в России пройдет научно-практическая конференция «Гражданское общество в современной России: проблемы и перспективы становления (региональные аспекты)».

В 16.00 в кафе «Андеграунд» - праздничное мероприятие «У бизнеса -женское лицо».

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта в 15.00 в Научном музее ДВГУ (Океанский проспект, 37, остановка транспорта «Покровский парк») состоится открытие выставки «Экслибрисы собирателей и хранителей книг». Выставка продлится до 27 марта.

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта, в 15.00 в детской школе искусств №4 (ул. Юмашева, 20а) состоится мастер-класс японского художника Кисараги Содзин для преподавателей художественных школ и школ искусств в рамках Дней японской культуры во Владивостоке.

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта в 15.00 в Приморском государственном объединенном музее им. В.К. Арсеньева (ул. Светланская, 20) состоится открытие выставки «Свадебный переполох», посвященной работе свадебной индустрии города Владивостока.

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта, в 14 часов после ремонта и технического обследования состоится открытие фуникулёра.

НАХОДКА. 4 марта в Находкинской воспитательной колонии Уполномоченный по правам человека Приморском крае Ушаков Владимир Георгиевич проводит личные приемы граждан. Предварительная запись на приемы производится по телефону: (4232) 31-93-48.

ХАБАРОВСК. 4 марта состоится заседание постоянного комитета по правам человека, законности и социальной защите Законодательной Думы края.

ХАБАРОВСК. 4 марта Министерство природных ресурсов края проводит заседание краевой комиссии по эффективному использованию водных биологических ресурсов на территории края.

ХАБАРОВСК. 4 мартасостоятся историко-краеведческие чтения, посвящённые 400-летию со дня рождения Е.Хабарова и 200-летия - Н.Н.Муравьёва-Амурского.











