vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта 2009, 10:01

Published 4 марта 2009, 10:01

Modified 17 сентября 2022, 13:48

Updated 17 сентября 2022, 13:48

Из-за кризиса 36% россиян не получили зарплату вовремя

4 марта 2009, 10:01
Таковы результаты нового исследования от SuperJob

МОСКВА. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Более трети россиян, имеющих постоянную работу, сообщает, что зарплата за последний месяц в их компаниях была выплачена несвоевременно.

36% участников опроса, проведённого Исследовательским центром портала SuperJob.ru, не получили зарплату за последний месяц в назначенный срок. Больше всего тех, кому пришлось столкнуться с задержкой заработной платы, наблюдается среди респондентов с ежемесячным окладом 25-35 тысяч рублей (41%). Судя по комментариям опрошенных, задержки в большинстве организаций были небольшими («на 2-3 дня», «на неделю»), однако в ряде случаев работодатели задержали выплаты на существенно больший срок: «Задержали зарплату на полтора месяца, а у меня кредит!»; «Уже второй месяц не получаю»; «Ещё не выплатили за декабрь…»

Как отмечают некоторые респонденты, они готовы «отнестись к данному моменту с пониманием и «затянуть пояс», но при этом они должны видеть, что и работодатель «со своим «поясом» делает то же самое». Если же этого не происходит, а задержки зарплаты объясняются простым желанием работодателя сохранить свой прежний доход и стиль жизни, то это, по словам опрошенных, «граничит с эксплуатацией человека человеком».

Не сталкивались с задержкой зарплаты 64% работающих россиян. «Нет, не задержали. И выдали всё до копейки»; «За последние несколько лет такого не было…» – комментируют они. Тем не менее, и здесь не всё безоблачно: по словам некоторых респондентов, зарплату им не задержали, однако сумма, которую они получили, меньше, чем раньше. Есть и те, кому вместо денег выдали продукты питания или даже алкоголь: «Её не задержали, просто выдали продукцией, причём алкогольной».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика