Из-за кризиса 36% россиян не получили зарплату вовремя

МОСКВА. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Более трети россиян, имеющих постоянную работу, сообщает, что зарплата за последний месяц в их компаниях была выплачена несвоевременно.



36% участников опроса, проведённого Исследовательским центром портала SuperJob.ru, не получили зарплату за последний месяц в назначенный срок. Больше всего тех, кому пришлось столкнуться с задержкой заработной платы, наблюдается среди респондентов с ежемесячным окладом 25-35 тысяч рублей (41%). Судя по комментариям опрошенных, задержки в большинстве организаций были небольшими («на 2-3 дня», «на неделю»), однако в ряде случаев работодатели задержали выплаты на существенно больший срок: «Задержали зарплату на полтора месяца, а у меня кредит!»; «Уже второй месяц не получаю»; «Ещё не выплатили за декабрь…»



Как отмечают некоторые респонденты, они готовы «отнестись к данному моменту с пониманием и «затянуть пояс», но при этом они должны видеть, что и работодатель «со своим «поясом» делает то же самое». Если же этого не происходит, а задержки зарплаты объясняются простым желанием работодателя сохранить свой прежний доход и стиль жизни, то это, по словам опрошенных, «граничит с эксплуатацией человека человеком».



Не сталкивались с задержкой зарплаты 64% работающих россиян. «Нет, не задержали. И выдали всё до копейки»; «За последние несколько лет такого не было…» – комментируют они. Тем не менее, и здесь не всё безоблачно: по словам некоторых респондентов, зарплату им не задержали, однако сумма, которую они получили, меньше, чем раньше. Есть и те, кому вместо денег выдали продукты питания или даже алкоголь: «Её не задержали, просто выдали продукцией, причём алкогольной».

