Обзор «Российской газеты» за 4 марта 2009г.

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Дмитрий Медведев завершил свой визит в Испанию. Основные переговоры прошли во дворце Монклоа — официальной резиденции председателя испанского правительства. Одним из основных пунктов стала проблематика Россия — ЕС.

В 2010 году Испании предстоит председательствовать в Евросоюзе, и Сапатеро обещал оказать РФ поддержку. Кроме того, рассматривались чуть ли не все возможные вопросы двусторонних отношений. Главными документами дня стали декларация о стратегическом партнерстве двух стран и энергетическое соглашение между «Газпромом» и испанской компанией Gas Naturel. Декларация предусматривает целый спектр взаимодействия во всех областях. По линии РЖД было заключено трехстороннее соглашение по сотрудничеству на железной дороге. В то же время испанцы, дважды за эту зиму столкнувшись с снежными завалами, выразили желание ознакомиться с тем, как железные дороги работают в России при -30 градусах. Внешэкономбанк подписал четырехстороннее соглашение. Оно касается реконструкции Хабаровского НПЗ. Говорили и о ближневосточной проблематике, которая традиционно волнует испанцев. Было подписано соглашение о транзите испанского военного имущества и персонала по железной дороге на территорию Афганистана. Второй сопредседатель форума Альваро Хиль-Роблес честно признался, что после выступления российского коллеги ему и сказать-то нечего. Поэтому он рассказал о содержании дискуссий, которые, по его словам, были весьма серьезными, а обмен мнениями — неформальным. Он также сообщил, что участники пришли к выводу, что СМИ должны быть независимы и в полной мере отражать множественность демократических обществ.

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Суд рассудил

В главной судебной инстанции определили подчиненность прокуроров и следователей

право

Наталья Козлова

Рассмотрение рядового гражданского дела в Верховном суде страны неожиданно попало в поле зрения средств массовой информации и сотрудников двух серьезных ведомств — Генеральной прокуратуры и Следственного комитета при прокуратуре.Поводом для судебного разбирательства стала ситуация с районным следователем из Краснодарского края Акимовым. Глава краевого следственного управления Александр Глущенко решил уволить его, заподозрив в должностных грехах. Летом прошлого года Прикубанский райсуд Краснодара удовлетворил представление следственного начальника о наличии признаков мошенничества в действиях Романа Акимова. Однако прокуратура потребовала отменить это судебное решение. Дело в том, что еще за год до этих событий Генпрокурор отменил приказ о назначении самого Глущенко на должность руководителя следствия по Краснодарскому краю. Верховный суд, скрупулезно разобрав ситуацию, решил, что уголовное дело районного следователя подлежит прекращению, потому как его возбудило «ненадлежащее лицо», и подчеркнул, что Генеральный прокурор и его подпись под приказом в этой ситуации и вообще — главнее. Следственный комитет имеет практически полную процессуальную и административную самостоятельность. У него свой бюджет. Глава ведомства получил полномочия по утверждению структуры и штатного расписания, определения порядка приема на работу. Но Верховный суд своим решением подчеркнул — внутриведомственная субординация в системе прокуратуры в главном не изменилась.По Конституции прокуратура составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору. То же самое говорит и Закон «О прокуратуре». По мнению Верховного суда, из этого вытекает, что следователи Следственного комитета при прокуратуре относятся к прокурорским работникам, поэтому подчиняются общим правилам.

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Миллион от Белого дома

Начинается прием заявок на соискание премии в области печатных СМИ

сми

Ирина Омельченко

Межведомственный совет по присуждению премий правительства в области печатных СМИ объявил об открытии этого ежегодного конкурса для журналистов. Профессиональное соревнование пройдет, как обычно, под эгидой министерства связи и массовых коммункаций. Эта престижная премия была учреждена еще в 2005 году как некая форма признания властью и обществом заслуг журналистов и изданий, которые способствовали укреплению государственности, духовному и гражданскому развитию общества, повышению уровня образования, культуры и нравственности. Заявки соискателей будут приниматься до 1 июня 2009 года. Выдвигать же кандидатов на высокую правительственную награду могут федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также организации в области печатных СМИ. Для выдвижения на премию необходимо направить в Межведомственный совет по присуждению премий правительства РФ в области печатных СМИ образцы журналистских работ и личные данные соискателей по адресу: ул. Тверская, 7, Москва, 125375, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, отдел печатных изданий и полиграфии Департамента государственной политики в области средств массовой информации. Более подробные требования к кандидатам на журналистскую награду можно найти в постановлении правительства РФ от 19 января 2005 г. № 28.

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Золотая жила

Желтый металл снова полюбили граждане и центробанки

проблема

Татьяна Зыкова

Золото опять становится прибыльным товаром. К концу 2009 года, прогнозируют особо оптимистичные эксперты, оно способно подорожать на мировых сырьевых биржах чуть ли не вдвое — до 2000 долларов за тройскую унцию (30 граммов). Центробанк России вслед за другими странами выразил готовность увеличить «золотую долю» в своих золотовалютных резервах.Золото является, чуть ли не единственным инструментом, в который сейчас деньги вкладывают с энтузиазмом. Первыми в России, кстати, на начинающийся золотой бум интуитивно отреагировали с начала прошлого года граждане, которых охватила настоящая «монетная лихорадка». Чтобы сохранить свои сбережения от инфляции, а позже от надвигающегося финансового кризиса, население «расхватывало» золотые инвестиционные монеты, как колбасу во времена дефицита. По данным Сбербанка России, в прошлом году спрос на золотые слитки в стране вырос в 4 раза, на памятные и инвестиционные монеты — в 2, на операции с обезличенным металлом — в 4. Как выяснилось, теперь и Центробанк России тоже вынашивает планы нарастить «золотой запас» в своих международных резервах. Между тем в бюджете России на разведку золотых запасов, к примеру, только в 2008 году было заложено 3 миллиарда рублей. Любопытно, что на эти деньги не открыто ни одно месторождение.

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