Дипломат - профессия женская, особенно во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК. 7 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке по дипломатической линии сегодня работают сразу три представительницы прекрасного пола. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.

Это выяснилось во время праздничного приема в честь Дня 8 Марта, который провел заместитель главы администрации Владивостока Александр Зубрицкий.

Генеральный консул Республики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Тхи Као Хоа работает в нашем городе без малого три года и за это время заслужила прочный авторитет не только своими профессиональными качествами, но и многочисленными образовательными и культурно-просветительскими акциями, которые пользуются большой популярностью владивостокцев - особенно в студенческой среде. В настоящее время госпожа Нгуен Тхи Као Хоа в тесном контакте с руководством Владивостока реализует еще один важный проект - по заключению договора о побратимских отношениях между Владивостоком и Хошимином. Помимо этого, госпожа Нгуен Тхи Као Хоа несет еще одну, сугубо общественную, но весьма почетную и ответственную нагрузку, являясь дуайеном владивостокского дипломатического корпуса.

Выпускница Дальневосточного государственного университета кандидат юридических наук Наталья Присекина с ноября 2005 года является почетным консулом Республики Чили во Владивостоке. Круг ее обязанностей весьма широк - ведь, кроме Приморья, Наталья Присекина защищает чилийские интересы еще в Хабаровском крае, Амурской, Камчатской и Сахалинской областях.

Дипломатический стаж Татьяны Деменок - один из самых продолжительных в регионе: она является почетным консулом Канады во Владивостоке уже почти шесть лет. При этом, помимо остальных ее дипломов, она окончила Дальневосточный государственный технический университет по специальности "инженер-строитель", что, конечно, помогает ей качественно выстраивать российско-канадские отношения. Основные обязанности Татьяны Деменок заключаются в обеспечении консульской помощи канадцам, временно проживающим на Дальнем Востоке нашей страны, а также развитии плодотворных взаимовыгодных коммерческих и экономических отношений между Канадой и Россией. Владивосток, как крупнейший российский порт на Тихом океане, признан наиболее удобным месторасположением для представительства почетного консула Канады в РФ.

От имени главы города Владивостока Игоря Пушкарёва, который из-за погодных условий задержался с прибытием из Москвы, Александр Зубрицкий тепло поздравил прекрасных представительниц дипломатического корпуса с Днем 8 Марта и пожелал им новых успехов в благородной международной деятельности.

