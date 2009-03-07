В Приморье гостит «хороший» циклон

ВЛАДИВОСТОК. 7 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В субботу погодные условия в Приморье определяются тыловой частью циклона. Об этом сообщает Приморскгидромет.

В крае местами небольшой, на северо-востоке умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный, на восточном побережье сильный. Температура воздуха -4...-9°C, на побережье -4...+1°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...-5°C. Уровень радиации 14 мкр/час.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, со второй половины дня северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -1...-3°C.

