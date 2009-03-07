vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта 2009, 01:52

Published 7 марта 2009, 01:52

Modified 17 сентября 2022, 13:46

Updated 17 сентября 2022, 13:46

В Приморье гостит «хороший» циклон

7 марта 2009, 01:52
На северо-востоке края пройдет умеренный снег

ВЛАДИВОСТОК. 7 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В субботу погодные условия в Приморье определяются тыловой частью циклона. Об этом сообщает Приморскгидромет.
В крае местами небольшой, на северо-востоке умеренный снег. Ветер северо-западный умеренный, на восточном побережье сильный. Температура воздуха -4...-9°C, на побережье -4...+1°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...-5°C. Уровень радиации 14 мкр/час.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, со второй половины дня северо-западный умеренный. Температура воздуха -3...-5°C.
В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха -1...-3°C.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика