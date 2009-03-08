В районе Северных Курил на мель выброшено транспортное судно

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 8 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Транспортный рефрижератор "Сунгач" оказался выброшенным на мель в Охотском море возле о. Парамушир (Северные Курилы), сообщили в морском координационном спасательном подцентре "Южно-Сахалинск".

Утром в воскресенье транспортный рефрижератор "Сунгач", который проходил в районе Северных Курил, оказался выброшенным на мель в районе прибрежной акватории северо-западной части о. Парамушир

Разлива нефтепродуктов нет, экипаж (16 человек) находится на борту судна, их жизни ничто не угрожает. Погода в данном районе штормовая из-за циклона. На помощь рефрижератору идет спасательное судно "Справедливый", его подход ожидается утром в понедельник.

Рефрижератор "Сунгач" принадлежит "Дальморгеологии" г. Находка Приморского края. Причина, по которой судно оказалось на мели, неизвестна. По словам собеседника агентства, в день аварии дул отжимной восточный ветер, который не мог выбросить судно на мель.

Рефрижераторное судно "Сунгач" - 1983 года постройки, 82 м в длину и 16 м в ширину, сообщает «Интерфакс».

