«Коммерсантъ»: приморский ТИГР занялся самоедством

ВЛАДИВОСТОК. 10 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке 6-ого марта прошло собрание активистов движения ТИГР. Оно завершилось тем, что движение раскололось на два лагеря. Активисты организации не сошлись во взглядах на формы и методы протестной деятельности, а также на формирование руководящего органа — координационного совета, пишет газета «Коммерсант».

Движение ТИГР, так нигде и не зарегистрированное, которое было лишь группой участников автофорумов в интернете, сумело организовать самые серьезные в стране с момента начала кризиса акции протеста - против повышения пошлин на ввоз иномарок (сначала во Владивостоке, а потом и по России). От экономических лозунгов активисты ТИГРа перешли к политическим и потребовали отставки правительства. Одна из их таких акций 21 декабря была жестко подавлена спецотрядом милиции "Зубр", специально направленным из Подмосковья во Владивосток. Большинство активистов движения стараются соблюдать конспирацию и анонимность. Уличные акции протеста и автопробеги они организуют через те же интернет-форумы или общаясь по скайпу (считается, что этот способ наиболее защищен от прослушивания).

Акции ТИГРа вызвали жесткую реакцию властей. Секретарь приморского политсовета "Единой России" Петр Савчук был отправлен в отставку за то, что поддержал требования митингующих. Обеспокоенность протестной активностью во Владивостоке выражал также вице-премьер Игорь Сечин, а первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Пехтин предположил, что за ТИГРом могут стоять западные спецслужбы, которые "под видом акций протеста автомобилистов организуют массовые выступления с целью расшатать политическую ситуацию в регионе и в России".

Сейчас ТИГРом управляет координационный совет из семи человек. "Мы бросили клич на нашем сайте: кто готов заниматься реальной работой, а не болтать на форумах? Так определилась семерка активистов, готовых заниматься подготовкой акций, согласовывать их с властями и заниматься другими оргвопросами",— пояснил "Ъ" один из членов совета Александр Барашков. В частности, координационный совет совместно с КПРФ организовал антиправительственный митинг 31 января во Владивостоке, на который пришло около 2,5 тыс. человек.

Однако на прошедшем 5 марта собрании образовалась группа активистов, которые обвинили членов координационного совета в "узурпаторстве" и нежелании проводить активную протестную работу. "Группа господина Барашкова отказалась поддержать идею пикетов 23 февраля и запретила использовать символику ТИГРа на митинге протеста 28 февраля",— возмущался один из оппозиционеров Артем Самсонов. Александр Барашков, в свою очередь, возражал, что малочисленные еженедельные акции протеста ни к чему не приведут, а люди от них только устанут. Возникли споры и вокруг состава координационного совета. На собрании прозвучала идея сформировать новый руководящий орган — по одному человеку от каждой неформальной команды активистов (сейчас их во Владивостоке пять). После длительной перепалки большинство проголосовало за формирование координационного совета по этому принципу, однако когда совет будет выбран в новом составе, неизвестно.

"Такое деление только на руку властям, которые хотят поставить протестное движение под свой контроль,— заявил господин Барашков.— Власть может и 30 инициативных групп создать, и это приведет к захвату ТИГРа". Господин Самсонов, в свою очередь, предположил, что власти манипулируют нынешним координационным советом. Он напомнил, что краевая администрация санкционировала господину Барашкову автопробег по улицам Владивостока 15 марта, но одновременно в этот день ТИГР и КПРФ собираются проводить общекраевой митинг протеста на центральной площади. "Раздвоение приведет к распылению сил и снижению массовости",— отметил господин Самсонов. Участники конфликта сходятся пока лишь в том, что акция протеста 15 марта, где вновь прозвучат требования отставки правительства и краевых властей, должна стать самой многочисленной в этом году.

"Раскол меня не удивляет, потому что единения в ТИГРе и не было. Это скорее тусовка, инициаторы которой по-прежнему остаются в тени,— заявил "Ъ" глава организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.— Думаю, что этот пузырь лопнет: на одних акциях протеста они далеко уехать не смогут". "Такая организация, как ТИГР, нужна России, это необходимая часть гражданского общества,— рассуждает глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.— Но помимо невыполнимых лозунгов об отставке правительства нужен еще и конструктив, а его нет...".