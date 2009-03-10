Вооруженные силы КНДР приведены в состояние полной боеготовности

ВЛАДИВОСТОК. 10 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Вооруженные силы Северной Кореи приведены в состояние полной боевой готовности в связи с началом учений войск Южной Кореи и США.

Как передает РБК со ссылкой на сообщения северокорейского Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA), новые учения будут продолжаться вдвое дольше подобных же учений годом ранее. "Это очень авантюрная и опасная военная провокация, которая определенно представляет угрозу", - говорится в сообщении.

Ранее, 30 января, КНДР объявила о выходе из всех военных и политических соглашений с Южной Кореей. Тогда Пхеньян обвинил власти Южной Кореи в том, что они свели к нулю все предыдущие усилия по достижению мира в регионе и поставили полуостров на грань новой войны.

Со времен Корейского конфликта 1953 г. два корейских государства технически до сих пор находятся в состоянии войны, так как война между ними завершилась не мирным договором, а всего лишь перемирием. Отношения между этими странами были традиционно напряженными и хотя в последние несколько лет, во многом из-за усилий мирового сообщества, они имели тенденцию к смягчению, но в последнее время вновь обострились.

В начале января 2009 года Пхеньян обвинил Сеул в подготовке широкомасштабного военного вторжения на север полуострова и заявил о своей готовности к любому развитию событий. Власти Южной Кореи отвергли эти обвинения как надуманные и не имеющие под собой оснований.