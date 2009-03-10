Жителей Владивостока приглашают за покупками на центральную площадь

ВЛАДИВОСТОК. 10 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 13, 14 и 15 марта на площади Борцов революции во Владивостоке развернется общегородская ярмарка. В течение трех дней приморские товаропроизводители будут продавать свои товары с минимальной наценкой.



Купить продукты по доступным ценам приглашают всех горожан. Также поучаствовать в праздничной ярмарке предлагают всем товаропроизводителям и сельхозпроизводителям края.



Заявки на участие можно подавать по телефонам управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока: 614-449, 614-437, 22-77-45, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

