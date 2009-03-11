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Posted 11 марта 2009, 06:13

Published 11 марта 2009, 06:13

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

750 килограммов киви из Китая уничтожены в Хабаровске

11 марта 2009, 06:13
Они были заражены опасным вредителем тутовой щитовкой

ХАБАРОВСК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА – 750 килограммов киви из Китая уничтожены в Хабаровске.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, при проведении лабораторных исследований партии заморского фрукта, взятого на оптовом рынке Хабаровска, специалисты обнаружили опасного карантинного вредителя. Фрукты были заражены редко встречающейся на нашей территории тутовой щитовкой.
Тутовая щитовка – это сосущее насекомое величиной не более 2 мм. Оно представляет опасность для всех плодово-ягодных культур. Селится на листья, стволах, плодах деревьев и кустарников. Обитает в Азии и в южной части Европы. В России считается карантинным объектом, потому что при попадании вредителя в благоприятные климатические условия может бесконтрольно размножаться. На Дальнем востоке у неё нет сдерживающих факторов, таких как болезни и хищники. Благодаря панцирю насекомое невосприимчиво к обработке химикатами, поэтому избавиться от него довольно сложно. Поэтому последствия распространения могут оказаться непредсказуемыми. Зараженные киви пришлось уничтожить на городской свалке.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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