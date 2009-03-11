ХАБАРОВСК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА – 750 килограммов киви из Китая уничтожены в Хабаровске.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, при проведении лабораторных исследований партии заморского фрукта, взятого на оптовом рынке Хабаровска, специалисты обнаружили опасного карантинного вредителя. Фрукты были заражены редко встречающейся на нашей территории тутовой щитовкой.

Тутовая щитовка – это сосущее насекомое величиной не более 2 мм. Оно представляет опасность для всех плодово-ягодных культур. Селится на листья, стволах, плодах деревьев и кустарников. Обитает в Азии и в южной части Европы. В России считается карантинным объектом, потому что при попадании вредителя в благоприятные климатические условия может бесконтрольно размножаться. На Дальнем востоке у неё нет сдерживающих факторов, таких как болезни и хищники. Благодаря панцирю насекомое невосприимчиво к обработке химикатами, поэтому избавиться от него довольно сложно. Поэтому последствия распространения могут оказаться непредсказуемыми. Зараженные киви пришлось уничтожить на городской свалке.

