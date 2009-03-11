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Posted 11 марта 2009, 04:35

Published 11 марта 2009, 04:35

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

Хабаровские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира

11 марта 2009, 04:35
Сюжет
Спорт
Соревнования по спортивному ориентированию на лыжах проходят в Японии

ХАБАРОВСК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Сразу двое хабаровских спортсменов показали высокие результаты, выступая в составе сборной команды России на чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах, который проходит в окрестностях японского города Саппоро на острове Хоккайдо, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Звание чемпиона среди женщин, победив на длинной дистанции в заданном направлении, завоевала спортсменка из Комсомольска-на-Амуре Анастасия Кравченко. Тринадцатикратный чемпион мира хабаровчанин Эдуард Хренников стал серебряным призером в этой же дисциплине среди мужчин.


#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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