Хабаровские спортсмены завоевали медали на чемпионате мира

ХАБАРОВСК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Сразу двое хабаровских спортсменов показали высокие результаты, выступая в составе сборной команды России на чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах, который проходит в окрестностях японского города Саппоро на острове Хоккайдо, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Звание чемпиона среди женщин, победив на длинной дистанции в заданном направлении, завоевала спортсменка из Комсомольска-на-Амуре Анастасия Кравченко. Тринадцатикратный чемпион мира хабаровчанин Эдуард Хренников стал серебряным призером в этой же дисциплине среди мужчин.





