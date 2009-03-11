Полосатый «хозяин тайги» наследил в пригороде Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА - К садовому обществу «Рыбники», расположенному в районе железнодорожной станции Спутник, на днях выходил взрослый тигр.

Об этом рассказала по телефону Наталья Даничкина, владелица дачного участка: «Это был совсем свежий след взрослой кошки. Расстояние между следами на снегу составляло 60-70 см, следы лап чёткие и крупные, явно не тигрёнок и не собака. Следы тянулись цепочкой со стороны ближайших сопок и Всероссийской станции растениеводства. И уходили в глубь долины, где живут люди. Мы с мужем предположили, что зверь двигался именно туда, и было это совсем недавно. На нашем участке хищник не задерживался».

Приморские специалисты считают, что чего-либо особенного в таком факте нет. Амурские тигры частенько заходят на территорию полуострова Муравьёва-Амурского. На участке между Артёмом и многочисленными дачами в пригороде водятся копытные, но ещё больше бродячих собак – лёгкая добыча для полосатых хищников. А последний раз следы краснокнижной кошки видели… в черте жилых кварталов недалеко от конечной троллейбусной остановки на улице Русской в конце 90-х годов. Тогда пришлось привлекать опытных охотоведов, дабы отпугнуть зверя от города, сообщает «Восток-Медиа» со ссылкой на газету «Владивосток».



