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Posted 11 марта 2009, 07:06

Published 11 марта 2009, 07:06

Modified 17 сентября 2022, 13:45

Updated 17 сентября 2022, 13:45

Приморские националисты формируют сводную колонну для участия в акции 15 марта

11 марта 2009, 07:06
Они намерены пройти маршем от остановки общественного транспорта Дальзавод до центральной площади Владивостока собственной колонной

ВЛАДИВОСТОК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 15 марта во Владивостоке должны пройти марш и митинг, организаторами которых выступают коммунисты и движение ТИГР.
Однако, судя по всему, участие в нем примут не только представители этих полических сил.
Как сообщает сайт националистической организации Союз славян Дальнего Востока, представители их движения также намерены принять участие в этой акции.
Представители Союза славян намерены пройти маршем от остановки общественного транспорта. Дальзавод до центральной площади Владивостока собственной колонной.
«Нами изготовлены собственные флаги, с новой креативной символикой. На черном протестном фоне размещен желтый силуэт ТИГРа. Имперские цвета флага - черный и желтый символизируют Национальное и Русское начало и основе нашего Протеста. Кроме того, нашим Соратникам будут выдаваться трехцветные имперские нарукавные повязки», - сообщается на сайте Союза славян Дальнего Востока.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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