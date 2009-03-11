Приморские националисты формируют сводную колонну для участия в акции 15 марта

ВЛАДИВОСТОК. 11 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 15 марта во Владивостоке должны пройти марш и митинг, организаторами которых выступают коммунисты и движение ТИГР.

Однако, судя по всему, участие в нем примут не только представители этих полических сил.

Как сообщает сайт националистической организации Союз славян Дальнего Востока, представители их движения также намерены принять участие в этой акции.

Представители Союза славян намерены пройти маршем от остановки общественного транспорта. Дальзавод до центральной площади Владивостока собственной колонной.

«Нами изготовлены собственные флаги, с новой креативной символикой. На черном протестном фоне размещен желтый силуэт ТИГРа. Имперские цвета флага - черный и желтый символизируют Национальное и Русское начало и основе нашего Протеста. Кроме того, нашим Соратникам будут выдаваться трехцветные имперские нарукавные повязки», - сообщается на сайте Союза славян Дальнего Востока.

