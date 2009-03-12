Хабаровскэнергосбыт обеспокоен неплатежами Амурского судостроительного завода

ХАБАРОВСК. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА – ОАО «Амурский судостроительный завод» возглавило список неплательщиков за потреблённую электроэнергию среди крупных промышленных предприятий Хабаровского края. Долг предприятия перед Хабаровскэнергосбытом превысил 46 миллионов рублей. При этом, по оценкам энергокомпании, уровень потребления электроэнергии заводом остаётся стабильно высоким.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе энергетической компании, в 3 квартале прошлого года Хабаровскэнергосбыт пошел навстречу заводу и заключил с ним договор коммерческого кредита. Условия договора не были исполнены, поэтому во избежание накопления задолженности энергокомпания была вынуждена ограничить поставку электроэнергии предприятию, обесточив в октябре 2008 года 4 из 12 фидеров завода.

В феврале нынешнего года решением Арбитражного суда Хабаровского края были удовлетворены два исковых заявления Хабаровскэнергосбыта о принудительном взыскании 14,9 миллионов рублей с Амурского судостроительного завода. Оба решения суда вступят в законную силу в марте, исполнительные листы будут направлены в адрес ответчика. По получении исполнительного листа руководство градообразующего предприятия Комсомольска-на-Амуре будет обязано отреагировать на решение суда и перечислить на счет энергокомпании сумму задолженности, накопленную в 2008 году. В случае не исполнения решения Арбитражного суда, в отношении предприятия-дебитора будет заведено исполнительное производство.

