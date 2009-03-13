Даты. В марте 1960 года строители Владивостока впервые приступили к монтажу крупнопанельных домов

ВЛАДИВОСТОК. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА -

13 марта 1883 года во Владивостоке была проведена однодневная «всенародная» перепись населения. Дело в том, что в 1883 году началась переселение крестьян из европейской части России. Вновь прибывшие селились как во Владивостоке, так и отправлялись на поиски лучшей доли в глубь края. Инициатором этого мероприятия явился губернатор. По переписи населения всех сословий, национальностей, обоего пола в городе насчитывалось и проживало 9167 человек.

13 марта 1932 года стала выходить газета дальневосточных железнодорожников, которая называлась «Пограничный транспортник». Это был прообраз современной «Дальневосточной магистрали».

13 марта 1936 года постановлением бюро Владивостокского горкома ВКП(б) создан городской совет физкультуры.

В марте 1960 года строители Владивостока впервые приступили к монтажу крупнопанельных домов. Первые два дома, возводимые бригадой из 28 человек, были сданы на улице Загородной. Это был один из первых опытов крупнопанельного домостроения в стране, и одними из его зачинателей явились строители Владивостока. Они постоянно искали более совершенные формы организации производства на всех его стадиях. Изыскивались прогрессивные проектные решения. Первые панельные дома имели 4 этажа, затем было освоено строительство 5-этажных домов. За ними наступила очередь 9-этажных.



1938 - 71 год назад русский язык введен как обязательный предмет для изучения во всех школах СССР.

1943 - совершена неудачная попытка покушения на Гитлера.

1970 - глава КГБ Юрий Андропов отдал приказ уничтожить останки Гитлера и Геббельса, тайно захороненные в военном городке Магдебурга.

Именинники: Арсений, Василий, Николай, Кира, Марина, Марианна.







