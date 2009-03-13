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Posted 13 марта 2009, 08:06

Published 13 марта 2009, 08:06

Modified 17 сентября 2022, 13:43

Updated 17 сентября 2022, 13:43

Влияние циклона Владивосток почувствует ближе к вечеру

13 марта 2009, 08:06
Все службы жизнеобеспечения Владивостока и края приведены в состояние повышенной готовности

ВЛАДИВОСТОК. 13 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня Приморье весь день будет находиться во власти двух мощных циклонов.
Один, западный, будет смещаться на восток и выйдет на Хабаровский край. Другой, южный, преодолеет Корейский полуостров и выйдет в центральную часть Японского моря. Циклоны принесут в край осадки в виде снега, на юге края — с дождем, местами будут наблюдаться гололедные явления. На побережье усилится ветер, сообщает Приморскгидромет. В ночь на субботу циклон будет находиться в Японском море, и в Приморье еще сохранится местами небольшой снег, в восточной половине края — более интенсивный. В западную половину региона начнет проникать холодный воздух, там заметно похолодает. Между тем, все службы жизнеобеспечения Владивостока и края приведены в состояние повышенной готовности. Снегоуборочная техника готова выйти на дороги, как только начнутся осадки. И по традиции городская администрации обращается к водителям Владивостока с просьбой по возможности ограничить сегодня поездки по городу, сообщает радио «Лемма».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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