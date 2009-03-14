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Posted 14 марта 2009, 05:55

Published 14 марта 2009, 05:55

Modified 17 сентября 2022, 13:43

Updated 17 сентября 2022, 13:43

20-летний юбилей отмечает сегодня городское общество «Мемориал» Комсомольска-на-Амуре

14 марта 2009, 05:55
Торжественное мероприятие проходит в городской библиотеке имени Островского

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 20-летний юбилей отмечает сегодня городское отделение всероссийского общества «Мемориал» Комсомольска-на-Амуре. Торжественное мероприятие проходит в городской библиотеке имени Островского, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Отделение всероссийского общества «Мемориал» было создано в городе в разгар «перестройки». Через Комсомольск-на-Амуре в 30-50-е годы прошлого столетия «прошли» десятки тысяч узников Гулага, которые принимали участие в строительстве дальневосточного индустриального центра. В городе живут сотни реабилитированных граждан и их потомки.
Юбилейное собрание открылось презентацией книги «Свет и тени «Мемориала», в которой рассказывается о 20-летней деятельности городского отделения всероссийского общества.


#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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