20-летний юбилей отмечает сегодня городское общество «Мемориал» Комсомольска-на-Амуре

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 20-летний юбилей отмечает сегодня городское отделение всероссийского общества «Мемориал» Комсомольска-на-Амуре. Торжественное мероприятие проходит в городской библиотеке имени Островского, передает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Отделение всероссийского общества «Мемориал» было создано в городе в разгар «перестройки». Через Комсомольск-на-Амуре в 30-50-е годы прошлого столетия «прошли» десятки тысяч узников Гулага, которые принимали участие в строительстве дальневосточного индустриального центра. В городе живут сотни реабилитированных граждан и их потомки.

Юбилейное собрание открылось презентацией книги «Свет и тени «Мемориала», в которой рассказывается о 20-летней деятельности городского отделения всероссийского общества.





