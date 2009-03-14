Налогового агента из Владивостока привлекли к ответственности

ВЛАДИВОСТОК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению Дмитрия Ермишкина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере).



Как полагает следствие, в период 2006-2007 гг. обвиняемый состоял в должности генерального директора акционерного общества, осуществляющего деятельность по материально-техническому снабжению предприятий энергетики Дальнего Востока, то есть являлся лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учёта, за полную и своевременную уплату налогов в бюджет.



Как налоговый агент, Ермишкин был обязан своевременно перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13 % от начисленной работникам предприятия заработной платы.



В период с января по май 2007 г. работникам предприятия выплачена заработная плата на сумму около 4, 5 миллионов рублей, налог с этой суммы составил более 600 тысяч рублей.



Между тем, за указанный период налог на доходы физических лиц предприятием был перечислен в бюджет не в полном объеме, задолженность по уплате налога составила 535 тысяч рублей.



При этом на расчётных счетах и в кассе акционерного общества имелось достаточно денежных средств для уплаты налогов в полном объеме, однако, эти деньги расходовались на производственные, хозяйственные и иные нужды предприятия.



Уголовное дело по обвинению Ермишкина направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила Ирина Номоконова, старший помощник прокурора

Приморского края.

