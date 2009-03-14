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Posted 14 марта 2009, 01:35

Published 14 марта 2009, 01:35

Modified 17 сентября 2022, 13:43

Updated 17 сентября 2022, 13:43

Налогового агента из Владивостока привлекли к ответственности

14 марта 2009, 01:35
Сюжет
Происшествие
Направлено в суд уголовное дело в отношении налогового агента, не исполнявшего обязанности по перечислению в бюджет налогов на доходы физических лиц

ВЛАДИВОСТОК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению Дмитрия Ермишкина в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере).

Как полагает следствие, в период 2006-2007 гг. обвиняемый состоял в должности генерального директора акционерного общества, осуществляющего деятельность по материально-техническому снабжению предприятий энергетики Дальнего Востока, то есть являлся лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учёта, за полную и своевременную уплату налогов в бюджет.

Как налоговый агент, Ермишкин был обязан своевременно перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13 % от начисленной работникам предприятия заработной платы.

В период с января по май 2007 г. работникам предприятия выплачена заработная плата на сумму около 4, 5 миллионов рублей, налог с этой суммы составил более 600 тысяч рублей.

Между тем, за указанный период налог на доходы физических лиц предприятием был перечислен в бюджет не в полном объеме, задолженность по уплате налога составила 535 тысяч рублей.

При этом на расчётных счетах и в кассе акционерного общества имелось достаточно денежных средств для уплаты налогов в полном объеме, однако, эти деньги расходовались на производственные, хозяйственные и иные нужды предприятия.

Уголовное дело по обвинению Ермишкина направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила Ирина Номоконова, старший помощник прокурора
Приморского края.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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