Олег Сафонов принял участие в мероприятиях по случаю 40-летия событий на острове Даманский

ХАБАРОВСК. 14 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Олег Сафонов сегодня в Дальнереченске Приморского края принял участие в памятных мероприятиях по случаю 40-летия Даманских событий. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в департаменте миграционной и информационной политики полпредства.

Выступая на митинге у мемориального комплекса героям-пограничникам, павшим при защите государственной границы, Олег Сафонов, в частности, сказал:

«В боевых действиях при защите границы в тот период погибли 56 солдат и офицеров пограничных войск и частей Дальневосточного военного округа. Получили ранения 68 человек. Мы гордимся подвигами Героев Советского Союза полковника Демократа Владимировича Леонова, старшего лейтенанта Ивана Ивановича Стрельникова, младшего сержанта Владимира Орехова, старшего лейтенанта Виталия Дмитриевича Бубенина и старшего сержанта Юрия Васильевича Бабанского. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга по охране государственной границы, за участие в отражении вооруженной провокации со стороны Китая, государственных наград были удостоены 217 пограничников Иманского пограничного отряда. Мы благодарны всем участникам тех памятных событий. Светлая память погибшим на этой земле советским воинам, которые защищали родную землю. В прошлом году в преддверие юбилея Даманских событий в дань памяти погибшим был открыт мемориальный комплекс в городе Дальнереченске. Я благодарен всем, кто внес свой вклад в сбор средств и в сооружение памятника, который стал символов мужества и патриотизма советских воинов. У России и Китая были разные сложные периоды исторического развития, которые отражались на межгосударственных отношениях. Сегодня наши страны живут в мире и взаимопонимании. Руководители Российской Федерации и Китайской народной республики подписали договор о демаркации государственной границы. Впервые граница определена с точностью до метра. У двух стран теперь нет спорных территорий. Благодаря новому облику границы активно развиваются добрососедские взаимовыгодные отношения. Увеличивается товарооборот между нашими странами, растет объём инвестиций, развиваются культурные связи. В условиях мирового финансового кризиса и нестабильной политической обстановки в разных частях мира – Россия и Китай понимают, что только вместе мы сможем отстоять свои экономические и политические интересы. В день 40-летия событий на острове Даманском, этой скорбной, но памятной даты, хочется пожелать всем ветеранам, военнослужащим и их семьям, мира и благополучия, счастья и удачи, оптимизма, крепости духа, здоровья и долгих лет жизни!

Пусть всегда царит мир на дальневосточной земле!»

