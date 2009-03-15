Во Владивостоке прошел митинг оппозиционных сил (фоторепортаж)

ВЛАДИВОСТОК. 15 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке более тысячи человек собрались на Корабельной Набережной у мемориального комплекса Боевой славы Тихоокеанского флота, чтобы выразить свое недовольство политикой правительства РФ в экономической и социальной сфере. Об этом сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события.



Митинг организовали Приморского краевое отделение КПРФ и приморские общественные организации, среди которых общественное движение Товарищество Инициативных Граждан России (ТИГР), ОПВО "21 декабря 2008", профсоюзы различных предприятий, общественная организация «Мамы Владивостока».



Собравшиеся выступили против отмены льгот социально-незащищенным слоям населения, против повышенных пошлин на автомобили, против сокращения вооруженных сил, а также других антинародных действий правительства РФ. Перед началом митинга руководители краевого и городского отделений КПРФ возложили цветы к Вечному Огню у Мемориала боевой славы ТОФ. Правда, сам Вечный Огонь зажжен не был, видимо из соображений экономии.



Зато выступающие на митинге ораторы по настоящему «зажигали», и над Корабельной Набережной то и дело гремели хоровые ответы на призывы «долой» и «в отставку». На фоне боевых кораблей Тихоокеанского флота это выглядело впечатляюще.



За порядком на месте проведения акции наблюдали усиленные наряды милиции, никаких происшествий и нарушений правопорядка во время проведения митинга не произошло.





































































































