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Posted 15 марта 2009, 11:17

Published 15 марта 2009, 11:17

Modified 17 сентября 2022, 13:43

Updated 17 сентября 2022, 13:43

Во Владивостоке прошел митинг оппозиционных сил (фоторепортаж)

15 марта 2009, 11:17
Собравшиеся требовали отставки руководства Приморского края

ВЛАДИВОСТОК. 15 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке более тысячи человек собрались на Корабельной Набережной у мемориального комплекса Боевой славы Тихоокеанского флота, чтобы выразить свое недовольство политикой правительства РФ в экономической и социальной сфере. Об этом сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события.

Митинг организовали Приморского краевое отделение КПРФ и приморские общественные организации, среди которых общественное движение Товарищество Инициативных Граждан России (ТИГР), ОПВО "21 декабря 2008", профсоюзы различных предприятий, общественная организация «Мамы Владивостока».

Собравшиеся выступили против отмены льгот социально-незащищенным слоям населения, против повышенных пошлин на автомобили, против сокращения вооруженных сил, а также других антинародных действий правительства РФ. Перед началом митинга руководители краевого и городского отделений КПРФ возложили цветы к Вечному Огню у Мемориала боевой славы ТОФ. Правда, сам Вечный Огонь зажжен не был, видимо из соображений экономии.

Зато выступающие на митинге ораторы по настоящему «зажигали», и над Корабельной Набережной то и дело гремели хоровые ответы на призывы «долой» и «в отставку». На фоне боевых кораблей Тихоокеанского флота это выглядело впечатляюще.

За порядком на месте проведения акции наблюдали усиленные наряды милиции, никаких происшествий и нарушений правопорядка во время проведения митинга не произошло.


















































#Денис Объедкин#Новости#Общество
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