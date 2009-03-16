«Владивосток Авиа» представляет список рейсов из Екатеринбурга

ВЛАДИВОСТОК. 16 марта. ВОСТОК-МЕДИА - С вступлением в силу нового летнего расписания Екатеринбург будет связан регулярными рейсами с 6 российскими городами.

Как сообщает пресс-служба компании, для жителей столицы Урала будет выполняться новый рейс Екатеринбург — Красноярск — Владивосток. Вылет по данному маршруту запланирован по понедельникам в 20:30. Из Красноярска во Владивосток самолет отправляется во вторник в 02:40, а прибывает во Владивосток в 10:40. Обратный рейс из Владивостока следует по понедельникам в 14:15, вылетает из Красноярска в 17:50, а прибывает в Екатеринбург в 18:50 (для всех аэропортов указано местное время). Цена на рейс Екатеринбург — Красноярск в кассах туда-обратно составляет от 9 180 рублей.

По пятницам без посадки в Красноярске следует прямой рейс до Владивостока, вылетает в 17:40. Обратный рейс по четвергам в 17:15, прибытие в Екатеринбург в 20:00. Стоимость билета по веб-тарифу туда-обратно от 21 180 рублей, в кассах от 26 100 рублей.

В рамках летнего расписания продолжает выполняться рейс Екатеринбург — Краснодар. Отправление самолета будет по средам и субботам в 14:25, обратный рейс в 17:00. Цена по веб-тарифу туда-обратно составляет от 9 380 рублей, в кассах от 11 000 рублей.

2 раза в неделю жители Екатеринбурга смогут улететь в Хабаровск и Петропавловск-Камчатский. Данный рейс вылетает по средам и субботам в 23:35. Дальнейшее следование из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский будет по четвергам и воскресеньям в 12:20. Обратный рейс из Петропавловска-Камчатского запланирован по средам и субботам в 08:30, самолет из Хабаровска вылетает в 10:40, а прилетает в Екатеринбург в 12:50. Цена билета Екатеринбург — Хабаровск по веб-тарифу туда-обратно от 16 180 рублей, в кассах от 19 800 рублей. На маршрут Екатеринбург — Петропавловск-Камчатский по веб-тарифу туда-обратно от 18 980 рублей, в кассах от 21 000 рублей.

До 6-ти раз в неделю запланированы рейсы из Екатеринбурга в Москву: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Самолет вылетает из Екатеринбурга в 19:45, а из Москвы в 22:15. Стоимость билетов во веб-тарифу составляет от 3 180 рублей, а в кассах от 4 700 рублей.

Все рейсы будут выполняться на современных самолетах А320 и Ту-204-300.



Цены указаны без учета всех такс и сборов, количество предложений ограничено. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.vladivostokavia.ru. Продажа также ведется во всех собственных авиакассах «Владивосток Авиа» и агентской сети.

Справки круглосуточно по телефону: +7 (4232) 307—000.

Авиакассы «Владивосток Авиа» в Екатеринбурге:

— ул. Бахчиванджи, 1 (оф. 2-265), тел.: +7 (343) 264-76-77;

— ул. Уральская, 58/1 (оф. 1), тел.: +7 (343) 341-22-65.





