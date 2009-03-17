vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта 2009, 05:19

Published 17 марта 2009, 05:19

Modified 17 сентября 2022, 13:43

Updated 17 сентября 2022, 13:43

Спасатели высадились на теплоход "Сунгач" на курильском острове Парамушир

17 марта 2009, 05:19
Сюжет
Происшествие
Им предстоит определить, что надо сделать, чтобы вывести "Сунгач" на воду

ВЛАДИВОСТОК. 17 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Спасатели сегодня высадились на теплоход "Сунгач" на курильском острове Парамушир. Они проведут обследование этого транспортного рефрижератора. В составе партии водолазы и другие специалисты спасательного судна "Справедливый". Им предстоит определить, что надо сделать, чтобы вывести "Сунгач" на воду.
Для проведения аварийно-спасательных работ необходим промер глубин, водолазный осмотр "Сунгача", устранение течи и откачка воды, передает ИТАР-ТАСС.
По данным государственной морской аварийной и координационно-спасательной службы России, на "Сунгаче" затоплено машинное отделение и 2 балластных танка правого борта. На борту рефрижератора 60 тонн топлива в подвесных танках, угрозы загрязнения моря нет.
Одновременно в Северо-Курильске готовится экспедиция, которой предстоит "вдохнуть" жизнь в сидящее на камнях судно. Его механики должны запустить в работу рефрижераторное отделение, чтобы в трюмах, где находится 694 тонны рыбы, поддерживалась минусовая температура.
"Сунгач" сел на мель 8 марта во время перехода из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. Спустя четыре дня весь экипаж из 16 человек был снят с аварийного судна и доставлен на землю. Сегодня 10 членов экипажа отправилась в Петропавловск-Камчатский и оттуда вылетят во Владивосток. "Сунгач" приписан к порту Находка, владельцем судна является компания "Дальморгеология". Водоизмещение теплохода составляет 2,6 тысяч тонн, длина - 82 метра. Транспорт был построен в 1983 году, ходит под флагом России.

#Денис Объедкин#Новости#Сахалинская область#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика