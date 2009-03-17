Спасатели высадились на теплоход "Сунгач" на курильском острове Парамушир

ВЛАДИВОСТОК. 17 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Спасатели сегодня высадились на теплоход "Сунгач" на курильском острове Парамушир. Они проведут обследование этого транспортного рефрижератора. В составе партии водолазы и другие специалисты спасательного судна "Справедливый". Им предстоит определить, что надо сделать, чтобы вывести "Сунгач" на воду.

Для проведения аварийно-спасательных работ необходим промер глубин, водолазный осмотр "Сунгача", устранение течи и откачка воды, передает ИТАР-ТАСС.

По данным государственной морской аварийной и координационно-спасательной службы России, на "Сунгаче" затоплено машинное отделение и 2 балластных танка правого борта. На борту рефрижератора 60 тонн топлива в подвесных танках, угрозы загрязнения моря нет.

Одновременно в Северо-Курильске готовится экспедиция, которой предстоит "вдохнуть" жизнь в сидящее на камнях судно. Его механики должны запустить в работу рефрижераторное отделение, чтобы в трюмах, где находится 694 тонны рыбы, поддерживалась минусовая температура.

"Сунгач" сел на мель 8 марта во время перехода из Петропавловска-Камчатского во Владивосток. Спустя четыре дня весь экипаж из 16 человек был снят с аварийного судна и доставлен на землю. Сегодня 10 членов экипажа отправилась в Петропавловск-Камчатский и оттуда вылетят во Владивосток. "Сунгач" приписан к порту Находка, владельцем судна является компания "Дальморгеология". Водоизмещение теплохода составляет 2,6 тысяч тонн, длина - 82 метра. Транспорт был построен в 1983 году, ходит под флагом России.