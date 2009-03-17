vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта 2009, 01:28

Published 17 марта 2009, 01:28

Modified 17 сентября 2022, 13:43

Updated 17 сентября 2022, 13:43

Во Владивостоке пьяный водитель сбил старушку на пешеходном переходе

17 марта 2009, 01:28
Сюжет
Происшествие
Сразу три случая наезда на пешеходов, пересекающих «зебру» по всем правилам, зафиксировано в столице Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 17 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Сразу три случая наезда на пешеходов, пересекающих «зебру» по всем правилам, зафиксировано в столице Приморья за минувшие стуки. В одном из ДТП пострадала 71-летняя пенсионерка.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГИБДД Владивостока, в понедельник в конце рабочего дня, около 17.15 произошло ДТП на улице Казанской, 5. Пьяный водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla», едва не лишил жизни 71-летнюю бабушку, пересекающую пешеходный переход. К счастью, старушка отделалась травмами, не опасными для жизни. Однако, разрыв связок она, видимо, будет лечить долго.
Так же, на пешеходном переходе, попал под колеса автомобиля 20-летний парень. Водитель микроавтобуса «Toyota Town Ace» не заметил пешехода на проезжей части.
Еще одно ДТП с участием пешехода – на ул. Русской, 59. Здесь 22-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Vista», не заметил на дороге пешехода – 25-летнюю женщину. Пострадавшая отделалась легкими ушибами.
Всего за сутки на дорогах Владивостока зарегистрировано 54 ДТП, 13 человек пострадало. Задержано 20 пьяных водителей. Зафиксировано 982 нарушения правил дорожного движения.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика