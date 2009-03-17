Во Владивостоке пьяный водитель сбил старушку на пешеходном переходе

ВЛАДИВОСТОК. 17 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Сразу три случая наезда на пешеходов, пересекающих «зебру» по всем правилам, зафиксировано в столице Приморья за минувшие стуки. В одном из ДТП пострадала 71-летняя пенсионерка.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ГИБДД Владивостока, в понедельник в конце рабочего дня, около 17.15 произошло ДТП на улице Казанской, 5. Пьяный водитель, управляя автомобилем «Toyota Corolla», едва не лишил жизни 71-летнюю бабушку, пересекающую пешеходный переход. К счастью, старушка отделалась травмами, не опасными для жизни. Однако, разрыв связок она, видимо, будет лечить долго.

Так же, на пешеходном переходе, попал под колеса автомобиля 20-летний парень. Водитель микроавтобуса «Toyota Town Ace» не заметил пешехода на проезжей части.

Еще одно ДТП с участием пешехода – на ул. Русской, 59. Здесь 22-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Vista», не заметил на дороге пешехода – 25-летнюю женщину. Пострадавшая отделалась легкими ушибами.

Всего за сутки на дорогах Владивостока зарегистрировано 54 ДТП, 13 человек пострадало. Задержано 20 пьяных водителей. Зафиксировано 982 нарушения правил дорожного движения.