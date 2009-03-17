vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 марта 2009, 08:19

Published 17 марта 2009, 08:19

Modified 17 сентября 2022, 13:43

Updated 17 сентября 2022, 13:43

Жители Приморья наконец-то дождались новых российских автомобилей

17 марта 2009, 08:19
Правительство сдержало обещание обеспечить льготную доставку отечественных автомобилей на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК. 17 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшую пятницу,13 марта, во Владивосток прибыла первая "льготная" партия продукции АВТОВАЗа. Правительство сдержало обещание обеспечить льготную доставку отечественных автомобилей на Дальний Восток. Правда, вся первая партия (10 машин) уместилась в одном вагоне-сетке, пишет "За рулем-Пресс"

— Думаю, для Дальнего Востока этого количества будет вполне достаточно, — сказал на условиях анонимности представитель компании. — Все автомобили, а это в основном "Калины", завелись и своим ходом доехали до автодилерского центра"

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа» в Приморье наблюдается повышенный интерес к российским автомобилям. По словам работников автосалонов, люди стали чаще интересоваться новыми машинами, уточняют технические характеристики и стоимость новых российских Лад, Рено, Фордов и других автомобилей. В то же время у перекупщиков подержанных японских автомобилей дела обстоят не столь блестяще. Многие из них до сих пор не могут продать автомобили, ввезенные в прошлом году по старым пошлинам.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика