Жители Приморья наконец-то дождались новых российских автомобилей

ВЛАДИВОСТОК. 17 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В минувшую пятницу,13 марта, во Владивосток прибыла первая "льготная" партия продукции АВТОВАЗа. Правительство сдержало обещание обеспечить льготную доставку отечественных автомобилей на Дальний Восток. Правда, вся первая партия (10 машин) уместилась в одном вагоне-сетке, пишет "За рулем-Пресс"



— Думаю, для Дальнего Востока этого количества будет вполне достаточно, — сказал на условиях анонимности представитель компании. — Все автомобили, а это в основном "Калины", завелись и своим ходом доехали до автодилерского центра"



Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа» в Приморье наблюдается повышенный интерес к российским автомобилям. По словам работников автосалонов, люди стали чаще интересоваться новыми машинами, уточняют технические характеристики и стоимость новых российских Лад, Рено, Фордов и других автомобилей. В то же время у перекупщиков подержанных японских автомобилей дела обстоят не столь блестяще. Многие из них до сих пор не могут продать автомобили, ввезенные в прошлом году по старым пошлинам.

