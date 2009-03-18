Александр Хорошавин встретился с членами депутатской фракции партии «Единая Россия»

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 18 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин принял участие в заседании депутатской фракции «Единая Россия» в Сахалинской областной Думе. Во встрече также участвовали заместитель спикера островного парламента Александр Кислицин, вице-губернатор Георгий Иванов, председатели областных комитетов экономики, промышленности и торговли – Сергей Карпенко и Татьяна Кончева.

Вел заседание исполняющий обязанности секретаря регионального политсовета партии «Единая Россия» Александр Кислицин. В повестку дня встречи было внесено несколько вопросов: об избрании руководителя депутатской фракции; о вопросах, включенных для рассмотрения на очередном пленарном заседании Думы. Третьим пунктом было обозначено обсуждение социально-экономической ситуации в островном регионе.

Член фракции Сергей Предыбайлов доложил, что Президиум Генерального совета «Единой России» согласовал выдвинутую кандидатуру Александра Кислицина на должность руководителя депутатской фракции. Открытым голосованием островные парламентарии единогласно избрали Александра Кислицина на эту должность.

Затем депутаты - члены фракции заслушали доклад Сергея Карпенко о текущей экономической ситуации в области, а также предпринимаемых антикризисных мерах. После рассмотрения рабочих вопросов состоялось обсуждение социально-экономического положения области с участием губернатора Александра Хорошавина.

Глава островного региона сообщил коллегам, что сейчас администрация области очень плотно работает по нескольким стратегическим направлениям. Так, большие усилия предпринимаются по решению вопросов, связанных с реализацией «Сахалин-1». Инвестиции в этот шельфовый проект и, соответственно, налоговые отчисления имеют серьезное значение для островной экономики и наполнения областного бюджета. Александр Хорошавин заявил, что во время его последней рабочей поездки в Москву у него состоялся ряд совместных встреч с представителями федеральных ведомств и акционеров. А после мартовских праздников состоялось заседание рабочей группы по «Сахалину-1», во время которого были достигнуты позитивные результаты по сближению позиций в этом вопросе, и самое главное - удалось снять принципиальные разногласия по реализации этого проекта.

Вторым важным направлением, по мнению сахалинского губернатора, является выполнение комплекса мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также мониторинг ситуации в сфере потребительского кредитования. Уже запущен ряд механизмов для помощи предприятиям, занятых в поставках на Сахалин товаров первой необходимости, в получении кредитных ресурсов.

Председатель областного комитета по промышленности и торговле Татьяна Кончева добавила, что ситуация с ценами на продовольственном рынке стабильная, на данный момент в области имеются достаточные запасы продуктов, способных удовлетворить спрос населения в течение нескольких месяцев. В свою очередь, исполняющий обязанности председателя комитета экономики Сергей Карпенко сообщил, что Сахалинской области, как и стране в целом, не удастся пережить мировой экономический кризис в стороне от глобальных проблем. Есть определенные сложности, но никаких оснований для «чрезвычайщины» в экономике, а тем более в действиях областных властей нет, и не планируется. Идет ежедневная системная работа.

Что касается рыбохозяйственного комплекса, то надежды рыбаков и администрации Сахалинской области, в первую очередь, связаны с благоприятными прогнозами по подходу лососевых в этом году. Александр Хорошавин сообщил, что уже в ближайшее время к работе приступит сформированный состав комиссии по анадромным видам рыб. В лесопромышленном комплексе также намечаются положительные сдвиги, связанные с принятием областной программы малоэтажного домостроения из обработанного леса по современным технологиям. Этот проект будет реализовываться на территориях Александровска-Сахалинского, Макаровского, Углегорского и Томаринского районов. По мнению главы области, самое главное в этом вопросе то, что уже разрабатывается стратегия развития лесопромышленного комплекса области, и этот документ в скором времени будет вынесен на рассмотрение администрации области.

Определенные перспективы в развитии островного региона в нынешний непростой период обещает реализация строительства газопровода о.Сахалин -Хабаровский край и железнодорожной ветки Ильинское –Углегорск. Работы по этим проектам, как Газпром, так и ОАО «РЖД» намерены начать уже в этом году. Речь идет об инвестициях общим объемом в сотни миллионов рублей. Кроме того, это позволит создать в регионе дополнительные рабочие места для жителей области.

Резюмируя, Александр Хорошавин сообщил членам фракции, что при условии решения выше перечисленных задач, планы по наполнению бюджета области будут выполнимы.

Затем Александр Хорошавин ответил на вопросы депутатов. В частности, он сказал, что все намеченные планы по строительству в Невельске защищены отдельной статьей расходов федерального бюджета, и никаких сокращений финансирования не предвидится. Глава островного региона, отвечая на вопрос о строительстве муниципального жилья на Курильских островах, отметил, что все запланированные бюджетные инвестиции на эти цели будут выделены в полном объеме для всех муниципальных образований области, в соответствии с принятыми документами и заявками. Но, например, власти Корсакова до сих пор так и не подали ни одной заявки для участия в соответствующих областных и федеральных программах. Поэтому в этом году в портовом городе, по всей видимости, не будет возведено ни одного квадратного метра муниципального жилья. И причина этого - бездействие властей города.

Подводя итог встречи, губернатор Александр Хорошавин нацелил депутатов областной Думы на напряженную и совместную работу по преодолению кризисных явлений в экономике островного региона, сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области.

