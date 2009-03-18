Чукотский каюр Владимир Радивилов идет третьим в гонке на собачьих упряжках Берингия-2009

АНАДЫРЬ. 18 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Чукотский каюр Владимир Радивилов, который участвует в гонке Берингия-2009, после 240 километров пробега идет на третьем месте. Сегодня чукотский гонщик вышел на связь из поселка Усть-Хайрюзово Камчатского края.

Как отметил Владимир Радивилов, гонка проходит в экстремальных климатических условиях. Первые два дня после старта бушевала пурга. В результате двое из участников «Берингии-2009» сошли с дистанции, а одному из гонщиков пришлось заночевать прямо на трассе.

Непросто складывается гонка и для нашей упряжки. Из 14 собак одна «легла» прямо на трассе и в соответствии с условиями соревнований Владимир Радивилов был вынужден оставить измотанную собаку на одном из промежуточных пунктов. Некоторые трудности создает для чукотской упряжки и характер трассы. Снег на ней преимущественно рыхлый, в то время как наши собаки привыкли к твердому насту.

Тем не менее пока Владимир Радивилов, который особо отметил выносливость своей упряжки, попадает в призовую тройку. Разрыв между ним и идущим на первом месте каюром составляет всего лишь 23 минуты.

Напомним, что гонка на собачьих упряжках «Берингия-2009» протяженностью 950 километров стартовала 15 марта в селе Эссо Камчатского края. Она пройдет через 12 поселков Камчатки и должна завершиться в поселке Оссора 29 марта. 60-летний Чукотский каюр Владимир Радивилов не первый раз участвует в этой гонке. В 1992 году он уже был победителем «Берингии». На этот раз наш гонщик выступает на упряжке из 14 собак пород «хаски» и «чукотская ездовая», сообщили в управлении информационной политики Чукотского автономного округа.