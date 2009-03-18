Куницын, Южный и еще двое россиян сыграют в Санрайзе

ВЛАДИВОСТОК. 18 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Четыре российских теннисиста – Игорь Куницын, Михаил Южный, Теймураз Габашвили и Евгений Королёв подготовку к турниру ATP Masters 1000 Sony Ericsson Open-2009 в Майами (США, Флорида) проведут неподалеку – в городке Санрайз. Во вторник здесь стартовал Челленджер BMW Tennis Championship-2009, призовой фонд которого составляет $125,000.

Как пишет GoTennis.ru, в стартовом раунде посеянный здесь 4-м теннисист из Владивостока Игорь Куницын сразится с аргентинцем Мартином Васальо-Аргуэльо. Михаил Южный померится силами с хозяином корта Бобби Рэйнолдсом. И, наконец, Теймураз Габашвили будет выяснять отношения с итальянцем Потито Стараче.

Сегодня к соотечественникам присоединился Евгений Королёв, успешно преодолевший квалификационный отбор. В финальном матче квалификации 21-летний москвич в трех партиях вырвал победу у 281-й ракетки мира Хосе де Армаса из Венесуэлы – 7/5, 4/6, 6/1.

Турнир в Майами пройдет с 25 марта по 6 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составит $4,500,000.

