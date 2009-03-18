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Posted 18 марта 2009, 04:36

Published 18 марта 2009, 04:36

Modified 17 сентября 2022, 13:43

Updated 17 сентября 2022, 13:43

Куницын, Южный и еще двое россиян сыграют в Санрайзе

18 марта 2009, 04:36
Сюжет
Спорт
В стартовом раунде приморский спортсмен сразится с аргентинцем Мартином Васальо-Аргуэльо

ВЛАДИВОСТОК. 18 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Четыре российских теннисиста – Игорь Куницын, Михаил Южный, Теймураз Габашвили и Евгений Королёв подготовку к турниру ATP Masters 1000 Sony Ericsson Open-2009 в Майами (США, Флорида) проведут неподалеку – в городке Санрайз. Во вторник здесь стартовал Челленджер BMW Tennis Championship-2009, призовой фонд которого составляет $125,000.
Как пишет GoTennis.ru, в стартовом раунде посеянный здесь 4-м теннисист из Владивостока Игорь Куницын сразится с аргентинцем Мартином Васальо-Аргуэльо. Михаил Южный померится силами с хозяином корта Бобби Рэйнолдсом. И, наконец, Теймураз Габашвили будет выяснять отношения с итальянцем Потито Стараче.
Сегодня к соотечественникам присоединился Евгений Королёв, успешно преодолевший квалификационный отбор. В финальном матче квалификации 21-летний москвич в трех партиях вырвал победу у 281-й ракетки мира Хосе де Армаса из Венесуэлы – 7/5, 4/6, 6/1.
Турнир в Майами пройдет с 25 марта по 6 апреля. Призовой фонд соревнований в этом году составит $4,500,000.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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