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Posted 18 марта 2009, 08:28

Published 18 марта 2009, 08:28

Modified 17 сентября 2022, 13:43

Updated 17 сентября 2022, 13:43

Министерство сельского хозяйства России выделило агропромышленному комплексу Чукотке 110 миллионов рублей на поддержку оленеводства

18 марта 2009, 08:28
Министерство сельского хозяйства России выделило агропромышленному комплексу Чукотке 110 миллионов рублей на поддержку оленеводства

АНАДЫРЬ. 18 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Как сообщил начальник департамента сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского АО Василий Максимов, 62 миллиона из общего объема средств будут направлены на субсидирование племенных оленеводческих хозяйств округа. В связи с тем, что федеральные деньги предоставляются на условиях софинансирования, окружному бюджету также предстоит увеличить свои расходы на поддержку племенного оленеводства на 16 миллионов рублей.
Оставшиеся 49 миллионов, которые также пойдут на оказание помощи оленеводам Чукотки, будут выделяться федерацией в рамках государственной программы поддержки АПК.
На сегодняшний день в Чукотском АО насчитывается пять племенных хозяйств, ориентированных на сохранение и улучшение породы северного оленя. К ним относятся МУП СХП «Марковский» (Анадырский район), МУП СХП «Канчаланский» (Анадырский район), МУ СХП «Возрождение» (Иультинский район), МП СХП «Пионер» (Иультинский район) и МП СХП «Чаунское» (Чаунский район), сообщили в управлении информационной политики Чукотского автономного округа.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Якутия
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