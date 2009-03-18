Россияне стали чаще покупать подержанные автомобили

ВЛАДИВОСТОК. 18 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Каждый второй россиянин, заявивший о желании купить в ближайшее время автомобиль, намерен приобрести подержанную иномарку. Так, по данным ВЦИОМа, 31% малообеспеченных граждан страны и 20% обеспеченных россиян остановили свой выбор именно на таком автомобиле.

При этом доля тех, кто предпочитает отечественные автомобили за последние 3 года сократилась с 54% до 22%.

В целом, только 11% респондентов заявили о желании приобрести машину в ближайшие месяцы. Чаще всего россияне намерены потратить на эту покупку сумму в пределах от $6 тыс. до $10 тыс. Еще 18% намерены «уложиться» в сумму до $ 5 тыс., сообщает Агентство Бизнес Новостей.

