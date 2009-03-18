Следователи МВД выясняют, откуда у безработного жителя Якутска 4,5 тысячи алмазов

ВЛАДИВОСТОК. 18 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Следователи МВД ведут расследование в связи с изъятием у жителя Якутска особо крупной партии драгоценных камней - в общей сложности почти 4,5 тысячи необработанных алмазов.

В конце февраля сотрудники оперативно-розыскной части (ОРЧ) криминальной милиции провели "проверочную закупку", выступив в роли покупателей у 22-летнего безработного мужчины.

Об этом сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Северо-Восточного управления внутренних дел на транспорте (УВДТ) МВД России Наталья Шахурдина

"Сделка была осуществлена на одной из центральных улиц столицы. В салоне иномарки ничего не подозревающий молодой мужчина передал оперативнику два бумажных свертка. В них находилось, соответственно, 880 и 94 природных прозрачных камня, оцененных "владельцем" в 55 тысяч рублей и 200 долларов", - сказала Шахурдина.

По ее словам, на этом прецедент не был исчерпан, и спустя какое-то время на даче этого же мужчины оперативники изъяли еще одну солидную партию необработанных алмазов. При подсчете количество камней составило 3521 штуку.

"Таким образом, общее количество изъятых камней перевалило за несколько тысяч, составив 4495 алмазов. Сейчас следствие выясняет полную картину произошедшего, а именно, обстоятельства приобретения временно не работающим мужчиной, в свое время получившим только среднее образование, столь впечатляющей партии природных камней", - говорит Шахурдина.

По факту незаконного оборота драгоценных камней возбуждено уголовное дело. Изъятая партия отправлена на экспертизу.

"Расследование по данному факту только набирает обороты. По этой причине мы воздерживаемся от изложения всех деталей", - сообщил, в свою очередь, РИА Новости начальник ОРЧ криминальной милиции при Северо-Восточном УВДТ Максим Шульгин.

Средняя стоимость одного карата добытых в РФ алмазов в прошлом году составила 67,95 доллара. Карат - единица массы, применяемая в ювелирном деле при взвешивании драгоценных камней, равная 0,2 грамма.