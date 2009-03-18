Внимание: готовится провокация!

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 17 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Из источников, заслуживающих безусловного доверия, стало известно, что дрифтерная эпопея в России из трагедии готова превратиться в фарс. Морские квоты на дрифтерный промысел тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации в тот период, когда Председатель Правительства РФ В.В. Путин ожидает от ряда министерств и ведомств плана согласованных мероприятий по запрету использования дрифтерных пелагических сетей, прошли экологическую экспертизу и могли бы уже быть включены в соответствующее Постановление Правительства о морском промысле лососей в научных целях, если бы не вмешался надзорный орган, который усмотрел в этой процедуре существенное нарушение — отсутствие общественных слушаний по данному вопросу. И теперь лица и организации, заинтересованные в сохранении дрифтерного промысла в России, инициируют проведение этих общественных слушаний в Приморском крае.

Общественная Коалиция Камчатки "Сохраним лосось ВМЕСТЕ!" считает, что мотивация организаторов следующая:

1.Приморский край не обладает промышленным лососевым потенциалом, как Сахалинская область или Камчатский край.

2.Дрифтерный промысел не затрагивает экономических или экологических интересов Приморского края.

3.Приморский край в лице его рыбопромышленного лобби является активным оппонентом Сахалинской области и Камчатского края практически по всем вопросам, связанным с добычей водных биологических ресурсов в северной части Тихого океана.

То есть расчет инициаторов проведения общественных слушаний в регионе, не имеющем никакого отношения к последствиям дрифтерного промысла, весьма прост — люди просто отмахнутся от проблемы, не имеющих для них никакого значения, как от комара или от мухи, поставив на карту судьбу и

Сахалинской области, и Камчатского края.

Учитывая тот факт, что основным объектом дрифтерного промысла тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации, является нерка (от 70 до 98 процентов от объемов промысла), которая воспроизводится ТОЛЬКО НА КАМЧАТКЕ, общественные слушания могут и должны в соответствии со статьей 9 Конституции Российской Федерации проводиться только на территории Камчатского края, так как этот

уникальный вид лососей — нерка — является основой жизни и деятельности населения проживающего на территории Камчатского края.

