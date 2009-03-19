Акция «Проверь свое сердце!» пройдет в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК. 19 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске пройдет акция «Проверь свое сердце!» С 25 марта по 7 апреля жители области трудоспособного возраста смогут бесплатно проверить состояние своего сердца. Медики оценят его по российским приборам «Кардиовизор» в областной, первой, второй и четвертой поликлиниках, а также в Амурском медицинском колледже.

Для осмотра пациенту не нужно раздеваться. Время обследования обычно занимает всего 3-4 минуты. Людям, проходящим обследование, будут выданы кардиограммы и снимки сердца. Прибор позволяет выявлять заболевания сердца на ранней стадии с вероятностью 95 %. Перед началом акции в Амурской областной клинической больнице пройдет обучающий семинар для врачей, сообщает пресс-служба амурского правительства.

Акцию «Проверь свое сердце!» в Амурской области проводят общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», которую возглавляет кардиолог Лео Бокерия, и представители московского завода экологической техники «Диод».

