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Posted 19 марта 2009, 01:13

Published 19 марта 2009, 01:13

Modified 17 сентября 2022, 13:41

Updated 17 сентября 2022, 13:41

Акция «Проверь свое сердце!» пройдет в Благовещенске

19 марта 2009, 01:13
Амурчане смогут бесплатно проверить работу своего сердца

БЛАГОВЕЩЕНСК. 19 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В Благовещенске пройдет акция «Проверь свое сердце!» С 25 марта по 7 апреля жители области трудоспособного возраста смогут бесплатно проверить состояние своего сердца. Медики оценят его по российским приборам «Кардиовизор» в областной, первой, второй и четвертой поликлиниках, а также в Амурском медицинском колледже.
Для осмотра пациенту не нужно раздеваться. Время обследования обычно занимает всего 3-4 минуты. Людям, проходящим обследование, будут выданы кардиограммы и снимки сердца. Прибор позволяет выявлять заболевания сердца на ранней стадии с вероятностью 95 %. Перед началом акции в Амурской областной клинической больнице пройдет обучающий семинар для врачей, сообщает пресс-служба амурского правительства.
Акцию «Проверь свое сердце!» в Амурской области проводят общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», которую возглавляет кардиолог Лео Бокерия, и представители московского завода экологической техники «Диод».

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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