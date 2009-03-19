Рефрижератор "Сунгач", севший на мель у западного побережья острова Парамушир, не подлежит спасению

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 19 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Транспортный рефрижератор "Сунгач", севший на мель у западного побережья острова Парамушир, скорее всего не подлежит спасению, сообщает "Морской Бюллетень".

Спасатели с судна "Справедливый" осмотрели аварийный рефрижератор, произвели водолазное обследование. Выяснилось, что две трети корпуса "Сунгача" лежат на каменистой плите, потеря осадки на 0,5 м. Подводная часть судна разрушена, все балластные танки и форпик заполнены водой, в машинном отделении камни. Однако трюмы сухие, подвесные топливные танки рефрижератора не повреждены.

Сейчас в район подошел теплоход "Крашенинников", чтобы по возможности снять груз и топливо.

8 марта рефрижератор "Сунгач", сел на мель во время шторма. Судно шло из порта Петропавловск-Камчатский во Владивосток, на его борту находились 16 членов экипажа. "Сунгач" перевозил 694 тонны морепродуктов и 40 тонн топлива.



