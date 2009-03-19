Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения судна «Кисука»

ВЛАДИВОСТОК. 19 марта. ВОСТОК-МЕДИА – Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверки безопасности мореплавания по факту кораблекрушения рыболовной шхуны «Кисука», произошедшего в ночь на 19.03.09 на расстоянии 1,3 мили к востоку от южнокурильского острова Кунашир.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в сахалинской транспортной прокуратуре, предварительно установлено, что экипаж судна «Кисука» составлял 4 человека, 2 члена экипажа спасены, остальные два пропали без вести. Само судно затонуло. Данные о судовладельце и его местонахождении в настоящее время устанавливаются. Достоверно известно, что судно имело флаг иностранного государства – Камбоджи или Кампучии.

По имеющейся информации, судно 18.03.09 следовало из порта Абасири (Япония). В районе крушения наблюдаются южный – юго-восточный ветер 5–7 метров в секунду, на море волнение в 3–6 баллов, в воде есть лед.

Спасательными службами в настоящее время проводится поисково-спасательная операция, в которой задействовано не менее 4 судов, а также суда Сахалинского пограничного управления береговой охраны.

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка законности действий судовладельца, а также экипажа потерпевшего кораблекрушение судна, относительно соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.

Одновременно Сахалинской транспортной прокуратурой проинформирован Сахалинский межрайонный следственный отдел на транспорте Дальневосточного следственного управления СК при прокуратуре РФ для решения вопроса о проведении проверки в порядке ст. 144–145 УПК РФ.

Ход проверки находится на контроле Дальневосточного транспортного прокурора.