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Posted 19 марта 2009, 01:22

Published 19 марта 2009, 01:22

Modified 17 сентября 2022, 13:41

Updated 17 сентября 2022, 13:41

В Приморье прикрыли семейную наркоточку

19 марта 2009, 01:22
Жители маленького поселка сбывали более 30 граммов опия в неделю

ВЛАДИВОСТОК. 19 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Сотрудники Находкинского межрайонного отдела наркополиции Приморья пресекли преступную деятельность двух наркосбытчиков в п. Боец Кузнецов Партизанского района. Задержанные сбывали наркозависимым сельчанам опий и ангидрид уксусной кислоты, который используется для приготовления наркотика. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в группе информации и общественных связей приморского управления наркоконтроля

Наркополицейским стало известно, что двое жителей поселка регулярно сбывают опий и ангидрид. В ходе оперативных мероприятий наркополицейские установили личности сбытчиков. Ими оказались сожители – мужчина и женщина, оба 1968 года рождения. Гражданские супруги нигде не работают и на протяжении длительного времени «сидят на игле», единственное средство дохода – сбыт наркотиков. Глава семейства занимался расфасовкой «товара», часть которого реализовывал сам; когда его не было дома, сбытом занималась его сожительница. Не забывала преступная пара и о себе – нужное количество опия оставляли для собственного употребления.

Следствием было установлено, что на точку за дозой приходили не менее 15 человек в день, в результате парочка сбывала по 30-40 граммов опия в неделю. Наркодилеры использовали меры конспирации: по телефону о наркотиках прямо не говорили, клиенты называли опий хлебом и интересовались его наличием в продаже, и если получали желаемый ответ, то подходили к точке сбыта и через окно дома торговцев быстро меняли деньги на «товар». Надо отметить, что в этом же доме, где каждый день употребляли наркотики и осуществлялся их сбыт, жили двое сыновей наркоторговцев 1997 и 2005 годов рождения.

В ходе обыска сотрудники наркоконтроля изъяли в доме сбытчиков 26 граммов опия-сырца и 25 граммов ангидрида, а также весы для точной расфасовки наркотика. Сейчас сбытчики дожидаются решения Партизанского районного суда. Кстати говоря, мужчина уже имеет судимость за кражу с незаконным проникновением в помещение. Теперь обоим придется понести наказание сразу по двум статьям Уголовного кодекса – 228.1 (сбыт наркотиков) и 234 (сбыт ядовитых веществ – ангидрид уксусной кислоты относится к ядовитым веществам). Напомним, что в соответствии с Уголовным кодексом РФ максимальное наказание за подобные преступления предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет и денежный штраф до одного миллиона рублей.

#Денис Объедкин#Новости
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