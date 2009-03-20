vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта 2009, 23:49

Published 19 марта 2009, 23:49

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

Куда заведет такая реклама?

19 марта 2009, 23:49
Сюжет
Происшествие
"Профессорская клиника Юцковских" и филиал академии "Форекс клуб" вынуждены давать объяснения Приморскому УФАС

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты отдела контроля рекламы Приморского УФАС возбудили сразу несколько дел по признакам нарушения рекламного законодательства
С 16 по 18 марта 2009 года Приморское УФАС России возбудило 4 дела по признакам нарушения Федерального закона «О рекламе». Определение о возбуждении дел получат ООО «Профессорская клиника Юцковских», АНО НОУ МАБТ «Форекс клуб», ООО «Джинс» и ООО «Инстрой» (пивоварня «Репаблик»).
Нарушения касаются сферы медицинских услуг: предупреждений о наличии противопоказаний к их применению и использованию и необходимости получения консультации специалиста; визуальной демонстрации процесса употребления алкогольной продукции; гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений).
В отношении нарушений названных компаний проводятся расследования.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика