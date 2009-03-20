Куда заведет такая реклама?

ВЛАДИВОСТОК. 20 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты отдела контроля рекламы Приморского УФАС возбудили сразу несколько дел по признакам нарушения рекламного законодательства

С 16 по 18 марта 2009 года Приморское УФАС России возбудило 4 дела по признакам нарушения Федерального закона «О рекламе». Определение о возбуждении дел получат ООО «Профессорская клиника Юцковских», АНО НОУ МАБТ «Форекс клуб», ООО «Джинс» и ООО «Инстрой» (пивоварня «Репаблик»).

Нарушения касаются сферы медицинских услуг: предупреждений о наличии противопоказаний к их применению и использованию и необходимости получения консультации специалиста; визуальной демонстрации процесса употребления алкогольной продукции; гарантий или обещаний в будущем эффективности деятельности (доходности вложений).

В отношении нарушений названных компаний проводятся расследования.

