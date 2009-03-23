«Смешарики» из Поднебесной не попадут в детские руки

ХАБАРОВСК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Дело об административном правонарушении по факту незаконного использования товарного знака возбуждено Хабаровской таможней в отношении индивидуального предпринимателя, сообщила РИА «Восток-Медиа» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Снежана Кантаева.

При досмотре было установлено, что на игрушках, ввезенных из КНР, изображены популярные герои мультфильма «Смешарики». Товар изъят. Китайские «Лосяши», «Нюши» и «Копатычи» ожидают своей дальнейшей «судьбы» на складе временного хранения, они вряд ли станут чьими-то любимыми игрушками.

Товар по всем признакам контрафактный, на оригинальной продукции в обязательном порядке должны быть картонные ярлыки в виде книжечки, с нанесенной на них голограммой. Правообладатель товарного знака, коим является ООО «Смешарики», не предоставлял разрешения на использование товарного знака указанному предпринимателю, каких-либо лицензионных или иных договоров с ним не заключал.

Ориентировочная стоимость игрушек составляет 97 тысяч рублей. Нарушителю грозит штраф от тридцати до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.







