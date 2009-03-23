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Posted 23 марта 2009, 05:53

Published 23 марта 2009, 05:53

Modified 17 сентября 2022, 13:41

Updated 17 сентября 2022, 13:41

Состоялась конференция профсоюзной организации Приморской ГРЭС

23 марта 2009, 05:53
Отчет администрации предприятия без замечаний

ЛУЧЕГОРСК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Конференция первичной профсоюзной организации Приморской ГРЭС Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз» рассмотрела вопрос «Отчет об исполнении коллективного договора за 2008 год».
Конференция приняла отчет администрации предприятия без замечаний.
Таким образом, можно сделать вывод, что администрация филиала «ЛуТЭК» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» выполнила свои обязательства по колдоговору в полном объеме, сообщает пресс-центр ЛуТЭК.
В течение 2008 года стороны стабильно взаимодействовали на принципах равноправия и социального партнерства. Вопросы, поднимаемые профсоюзом в представлениях, рассматривались и решались в установленном действующим законодательством порядке.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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