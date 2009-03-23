В Якутии прошла конференция правозащитников

ЯКУТСК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Состоялась шестая отчетно-выборная конференция адвокатов Республики Саха (Якутия). Делегаты приняли отчет президента Адвокатской палаты Юрия Припузова об итогах деятельности адвокатского сообщества республики.



На конференции было отмечено, что до настоящего времени в ряде отдаленных арктических районов оказание квалифицированной юридической помощи является проблемой. Не решен вопрос транспортных и командировочных расходов адвокатов. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает возмещение транспортных расходов (ст.131 УПК) потерпевшего, свидетеля и других участников процесса, кроме адвокатов. Для устранения этого противоречия в законодательстве Федеральная палата адвокатов РФ обратилась с иском в Конституционный суд РФ.



Докладчиками отмечены участившиеся факты нарушения прав адвокатов со стороны правоохранительных органов. Например, нарушая действующее законодательство о запрете проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвокатов, в 2008 году правоохранительные органы Якутска организовали прослушивание переговоров доверителей с адвокатами Звездай и Хуморовым. По фактам грубого нарушения прав адвокатов и граждан (нарушение адвокатской тайны), нарушения федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» совет Адвокатской палаты направил в прокуратуру материалы для привлечения к ответственности виновных должностных лиц.



5 марта 2009 года эти материалы в числе других, в которых говорится о фактах нарушения законодательства органами дознания, следствия и прокуратуры, рассматривались на международной конференции в Москве, посвященной адвокатской тайне. Руководители Федеральной палаты адвокатов, представители Министерства юстиции РФ и присутствующие на конференции гости - адвокаты США, Франции, Швейцарии, представители Европейского суда по правам человека - осудили факты грубого нарушения прав и свобод граждан со стороны правоохранительных структур, имеющие место в Российской Федерации.



Участники республиканской конференции переизбрали членов квалификационной и ревизионной комиссий. Произведена ротация членов совета Адвокатской палаты РС(Я). По предложению президента Адвокатской палаты Юрия Припузова на предстоящую в апреле текущего года четвертую общероссийскую отчетно-выборную конференцию выбрана делегатом вице-президент адвокатской палаты, известный адвокат Галина Кузьмина.



За высокий профессионализм, многолетнюю адвокатскую практику Федеральной палатой адвокатов РФ награжден орденом «За верность адвокатскому долгу» адвокат Прокопий Васильевич Павлов. Медалями и почетными грамотами ФПА РФ - адвокаты Ю.Гладких, Р.Цой, Ю.Пенхасов, Ю.Андреев, Л.Виноградова, Н.Гордя, С.Чукаева, И.Сухарева, В.Талонов, К.Антропов. Федеральная палата адвокатов России подчеркивает, что якутские адвокаты, несмотря на суровый климат, тяжелые условия жизни, сложную транспортную схему, достойно выполняют свои обязанности по защите прав и свобод граждан РФ, проживающих на территории республики.







