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Posted 23 марта 2009, 04:48

Published 23 марта 2009, 04:48

Modified 17 сентября 2022, 13:41

Updated 17 сентября 2022, 13:41

Виктор Горчаков обратился к работникам культуры

23 марта 2009, 04:48
Именно работники культуры края дарят приморцам радость общения с миром красоты

ВЛАДИВОСТОК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Уважаемые работники культуры Приморского края!

25 марта в России уже во второй раз отмечается ваш профессиональный праздник - День работников культуры.

Он учрежден как дань уважения всем сотрудникам музеев и библиотек, театров и концертных организаций, коллективов художественной самодеятельности, преподавателям школ эстетического воспитания, специалистам домов культуры, городских и сельских клубов. Отрадно, что в нашем обществе приживается традиция чествовать тех, кто развивает народное творчество и обогащает художественное достояние края, хранит культурное наследие и преумножает духовное богатство приморцев.

Поистине неоценим ваш вклад в развитие культуры и искусства, нравственное и духовное воспитание детей и подростков. Именно работники культуры края дарят приморцам радость общения с миром красоты. Вам свойственны драгоценные качества российской интеллигенции - творческое отношение к своему труду, энтузиазм, неутомимость, желание радовать и удивлять людей.

Выражаю огромную признательность работникам приморских театров! Благодаря горению ваших сердец в нашем крае развивается искусство поистине вечное и всегда востребованное. Приморцы любят театр: зрителей всех возрастов завораживает талант истинного артиста, который затрагивает в каждой душе струны добра, красоты, справедливости.

Сегодня приоритетная задача краевых властей повысить социальный статус работников культуры, ведь только культура делает человека личностью, а людей — народом, нацией.

Примите искреннюю благодарность за ваш плодотворный и столь необходимый людям труд, за преданность профессиональному долгу, верность лучшим традициям культурно-просветительской деятельности.

Искренне желаю вам и вашим близким счастья, благополучия, крепкого здоровья и творческих успехов!

Председатель Законодательного Собрания Приморского края В.В. Горчаков

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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