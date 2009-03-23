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Posted 23 марта 2009, 05:00

Published 23 марта 2009, 05:00

Modified 17 сентября 2022, 13:41

Updated 17 сентября 2022, 13:41

За любовь к французской песне жительница Приморья отправится во Францию

23 марта 2009, 05:00
Музыкальная композиция "Я болен" принесла Елене удачу на региональном конкурсе французской песни

ВЛАДИВОСТОК. 23 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке прошел ежегодный региональный конкурс французской песни. Его организатором выступило представительство консульства Франции "Альянс Франсез". В этом году безоговорочную победу одержала жительница Уссурийска Елена Канкулова.
Музыкальная композиция "Я болен" принесла Елене удачу на региональном конкурсе французской песни. Она победила с большим отрывом, обойдя соперников из Благовещенска, Владивостока, Хабаровска. Номер с аккомпанементом скрипки и вставкой пения а-капелла (то есть, без звукового сопровождения) очень понравился жюри.
В исполнительском деле Елена далеко не новичок. Ее певческий стаж более 15 лет. Исполнение песен - и любимая работа, и хобби, и практически смысл жизни. Елена успевает и сама попеть, и других научить. Развитие проекта МУВ не прошло без ее участия. А еще последние шесть лет Елена руководит студией эстрадного пения "Шик".
За победу в конкурсе французской песни Елену Канкулову ждет поездка во Францию. Девушка уверена: это не последнее её достижение, сообщает уссурийская телекомпания «Телемикс»

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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