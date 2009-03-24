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Posted 24 марта 2009, 02:24

Published 24 марта 2009, 02:24

Modified 17 сентября 2022, 13:41

Updated 17 сентября 2022, 13:41

"Балтика" осваивает новую продуктовую категорию

24 марта 2009, 02:24
Квас «Хлебный край» станет первым в истории компании прохладительным напитком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 24 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В конце апреля «Балтика» приступает к производству кваса «Хлебный край» - продукта в новой для компании категории «прохладительные напитки. Этот запуск позволит компании охватить новую аудиторию и занять хорошие позиции на стабильно растущем рынке кваса.
Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе пивоваренной компании "Балтика", «Хлебный край» станет первым федеральным безалкогольным брендом в портфеле компании. «Хлебный Край» обладает насыщенным ароматом и классическим освежающим вкусом настоящего русского кваса. Высокое качество достигается за счет использования только натуральных ингредиентов и применения традиционной технологии приготовления кваса непосредственно из солода, благодаря чему в нем сохраняется максимально возможное количество витаминов и полезных микроэлементов.


«По оценкам компании «Бизнес Аналитика», рынок кваса в России в прошлом году вырос на 19%, - говорит вице-президент по маркетингу ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Денис Шерстенников. - Мы ожидаем, что в 2009 году потребление кваса будет расти быстрее, чем других прохладительных напитков: лимонадов, воды, соков. Конкуренция в категории кваса гораздо меньше, чем на пивном рынке, что обеспечивает хорошие условия для запуска нового бренда. Кроме того, последние десять лет во всем мире и в России растет интерес потребителей к натуральным и здоровым напиткам, каким и является традиционный русский квас. Этот устойчивый тренд позволяет нам рассчитывать на долгосрочный успех. Благодаря огромному опыту и экспертизе в пивоварении мы представим потребителям превосходный по вкусу и абсолютно натуральный квас из настоящего солода».

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Россия
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