ХАБАРОВСК. 24 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Соглашение между органами внутренних дел и профсоюзами подписано в Хабаровском крае. Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю, в соглашении рассмотрены трудовые отношения работников организации системы МВД. С каждым принимаемым на работу заключается письменный договор, устанавливается продолжительность служебного и рабочего времени, оговаривается время очередных и дополнительных отпусков.

При формировании фондов оплаты труда сотрудников органов внутренних дел, предусматриваются средства на выплату премий, оказание материальной помощи, установление надбавок за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и другие.

В соответствии с законодательством Российской Федерации руководство обязано обеспечить работникам, высвобождаемым из органов внутренних дел УВД по Хабаровскому краю, приоритетное предоставление рабочих мест в других органах УВД по Хабаровскому краю, содействовать высвобождаемым работникам организаций УВД по Хабаровскому краю в трудоустройстве через органы занятости.

Одно из приоритетных направлений работы органов внутренних дел УВД по Хабаровскому краю и краевой организации профсоюза работников государственных учреждений - это охрана труда и здоровья сотрудников милиции. С этой целью ежегодно проводятся медицинские осмотры сотрудников органов внутренних дел, им выдаются бесплатные путевки в ведомственные санатории и дома отдыха, проводятся различные спортивные мероприятия.

Краевой комитет профсоюза государственных учреждений заверил, что будет содействовать в повышении эффективности работы в органах внутренних дел, укреплении трудовой и производственной дисциплины, снижении напряженности в трудовых коллективах.

