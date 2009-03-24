За что привлечен к уголовной ответственности экс-министр молодежи Якутии?

ЯКУТСК. 24 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Вокруг отставки бывшего министра по молодежной политике Республики Саах (Якутия) Алексея Еремеева до сих пор ходит много слухов. Однако самой достоверной информацией считается та, которая подтверждена официальными органами. Данный случай – не исключение.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе МВД по РС(Я), сотрудниками отдела по бюджетным преступлениям Управления по налоговым преступлениям МВД по РС(Я) совместно с сотрудниками Следственного комитета при Прокуратуре РФ по РС(Я) в 2008-2009 гг. были проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности Министерства по молодежной политике РС(Я) и потребительского жилищно-строительного кооператива «Молодежные жилищные комплексы РС(Я)», председателем которого являлся П.П.Семенов. Объектом внимания следственно-оперативной группы стало выявление признаков нецелевого расходования и хищения федеральных, республиканских бюджетных денежных средств, выделенных по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» за период 2005-2007 гг.

Оперативники установили, что за 2005-2007 гг. на лицевой счет Министерства по молодежной политике РС(Я) поступали федеральные и республиканские бюджетные средства для реализации названной подпрограммы путем строительства индивидуальных жилых домов для молодых семей. Через блокированные счета граждан, открытые в АКБ ОАО «Алмазэргиэнбанк», они поступали в потребительский жилищно-строительный кооператив «Молодежные жилые комплексы РС (Я)».

Федеральные средства были выделены в виде субсидии, республиканские - в качестве софинансирования, т.е. из двух уровней бюджета средства выделялись на безвозмездной основе.

Министерство по молодежной политике РС(Я) поступившие бюджетные деньги направило в «Алмазэргиэнбанк» для дальнейшего направления на блокированные счета получателей-участников подпрограммы. При этом средства, поступившие из федерального бюджета, направило без изменений как субсидию, а республиканские средства в нарушение бюджетного законодательства РФ, изменив форму финансирования, - в виде товарного займа со сроком погашения в течение пяти лет.

В результате изменения со стороны Министерства по молодежной политике РС(Я) формы финансирования молодые семьи - участники подпрограммы в 2006 году в течение пяти лет оплачивают возврат республиканских средств, выделенных им в качестве займа, которые на самом деле республикой даны на безвозмездной основе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что средства, поступившие от возврата займов, а также часть денег федерального и республиканского целевого финансирования по данной подпрограмме, поступивших на кооператив, были выданы ООО «Альфа-Альянс». Его учредителями являются родственники А.И.Еремеева и П.П.Семенова. На эти средства данное учреждение приобрело недвижимость в Якутске для дальнейшего использования в коммерческих целях и получения прибыли.

В настоящее время следователями одела по расследованию особо важных дел СУ при Прокуратуре РФ по РС(Я) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра по молодежной политике РС(Я) А.И.Еремеева. Наверное, большая часть населения будет пристально следить за ходом этого дела, поскольку обманутым оказался не один человек. В данном случае заложниками чиновничьей нечистоплотности стали молодые семьи, нуждающиеся в государственной поддержке.



