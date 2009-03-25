Администрация Хабаровска установила ограничения для движения большегрузного транспорта в весенний период

ХАБАРОВСК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В администрации Хабаровска принято постановление об организации движения механических транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования города.



В пресс-службе администрации города, корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснили, что для того, чтобы обеспечить сохранность автомобильных дорог в период неблагоприятных сезонных природно-климатических условий, при которых снижается несущая способность конструктивных элементов дороги, движение механических транспортных средств по дорогам Хабаровска будет организовано по графику.



Временные периоды установлены в соответствии с долгосрочным метеопрогнозом и исследованиями ФГУП «Росдорнии». Так, с 28 марта по 15 мая будет запрещено движение для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой 10 тонн и более; с 11 апреля по 10 мая – для транспортных средств весом 8 тонн и более; с 26 апреля по 5 мая – для автомобилей весом 6 тонн и более.



В том случае, если нет возможности перевезти груз на малотоннажном транспорте, или необходимо доставить неделимый груз, автоперевозчики имеют возможность заключить договор с администрацией города, который предусматривает компенсацию затрат на восстановление поврежденного дорожного покрытия. Выдачу разрешений на проезд большегрузных автомобилей и контроль за выполнением режима движения будет осуществлять управление административно-технического контроля администрации Хабаровска.



Не требуется получать разрешения на проезд для автобусов и троллейбусов, движущихся по установленным маршрутам. От заключения договоров освобождаются автоперевозчики, осуществляющие международные перевозки по межправительственным соглашениям, транспорт, перевозящий грузы для предупреждения или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, по списку ГО и ЧС.



Льгота касается также автомобилей, перевозящих почту и почтовые грузы (кроме транспорта технического обслуживания), семенной фонд и корма для предприятий агропромышленного комплекса края (по списку, согласованному правительством Хабаровского края).



Не нужно заключать договор и в случае перевозок воинских грузов для обеспечения обороноспособности, государственной и общественной безопасности на автотранспортных средствах, принадлежащих соответствующим формированиям.



