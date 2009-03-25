Анонс «Российской газеты» за 25 марта 2009 года

ВЛАДИВОСТОК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Читайте в свежем номере «Российской газеты» за 25 марта:



Росимущество «on line»

Юрий Петров о главных принципах управления федеральным имуществом



Антикризисные меры правительства предполагают вынужденное возрастание доли государства в собственности. Какие первоочередные шаги предпринимает Росимущество по реализации антикризисных мер по минимизации последствий кризиса? С этим и другими вопросами «РГ» о

братилась к руководителю Росимущества Юрию Петрову.

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Неволя по особым случаям

Верховный суд принял решение ограничить число арестов



Людям в мантиях предписано шире применять альтернативу: домашний арест, залог, подписку о невыезде. Подсудимый, если это возможно, должен дышать воздухом свободы. Как минимум — до приговора.

Сегодня, когда правоохранительные органы просят у суда кого-то отправить в казенный дом, у гражданина мало шансов остаться на свободе. Чтобы у судей не возникало лишний раз соблазна заключить под стражу гражданина, который никуда не убежит и ничем помешать следствию не может, Верховный суд сейчас разрабатывает четкие правила ареста. Специальное постановление подробно распишет, когда гражданина просто необходимо взять под стражу, когда достаточно отпустить под подписку о невыезде или взять под домашний арест. Люди в мантиях будут поставлены в жесткие рамки. Эксперты надеются, что это кардинально смягчит нашу судебную практику.

Отдельно высшая судебная инстанция пропишет случаи, когда человека можно оставить на свободе за деньги. То есть отпустить под залог. Верховный суд разработает рекомендации, в том числе и по суммам залога.

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Быстро и без бюрократии

Игорь Шувалов: после принятия антикризисной программы всем придется работать иначе



Правительство не намерено отказываться от долгосрочных планов развития и пересматривать концепцию социально-экономического развития страны до 2020 года. Но признает, что 2009 будет трудным и впереди еще возможны новые сложности, предупредил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов, выступая на коллегии Минэкономразвития.

Антикризисные инструменты, впрочем, уже существуют. Правительство подготовило программу борьбы с кризисом и сейчас она широко обсуждается, напомнил Шувалов. Но сегодняшнему дню бюрократическая машина уже не соответствует, отметил первый вице-премьер. И когда антикризисный план примут, надо будет работать иначе: быстрее и с меньшей степенью бюрократизма, призвал он своих подчиненных.

Что же касается перспектив развития российской экономики в этом году, то их в минэкономразвитии оценивают оптимистично. Спад экономики пока не закончился, но мы уже находимся около дна, пояснил журналистам замглавы минэкономразвития Андрей Клепач. При благоприятном стечении обстоятельств, по его оценке, российская экономика может выйти в рост в IV квартале этого года. При этом плюс принесет импортозамещение: поток товаров из-за рубежа, по подсчетам министерства, в этом году сократится на 20 процентов.

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Штурм в баллах

Пять простых вопросов о том, как стать студентом



Сегодня «Российская газета» публикует приказ Министерства образования и науки РФ о внесении изменений в порядок приема в вузы в 2009—2010 учебном году.

От ЕГЭ освобождены абитуриенты, которые окончили школу до 1 января 2009 года и поступают на вечернюю и заочную форму обучения. Такое же правило распространяется на тех, кто уже получил среднее профобразование и поступает на программу бакалавриата или специалитета того же профиля. Не надо сдавать ЕГЭ абитуриентам, которые окончили школу за границей или уже имеют высшее образование и поступают в бакалавриат или специалитет.

Но если кто-то из тех, кому дано право не сдавать ЕГЭ, представит результаты тестов, они будут зачтены вузами.

Минимальное количество баллов на ЕГЭ, подтверждающее успешную сдачу экзаменов вуз, должно было быть не ниже того минимума, который установит Рособрнадзор.

До 5 июля должны сдать документы абитуриенты, поступающие на специальности, где есть дополнительные творческие испытания.

До 15 июля — те, кто идет на специальности, где есть дополнительные профильные испытания или поступает в вуз без ЕГЭ — по вузовским экзаменам.

До 25 июля — абитуриенты, которые идут в вузы только по результатам ЕГЭ.

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Полбулочки вместо буханки

50 процентов россиян начали экономить на еде



За год увеличилась доля россиян, находящихся за чертой бедности - то есть тех, кому денег не хватает даже на продукты, отметил вчера на пресс-конференции генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Если в феврале прошлого года к таковым себя относили 8 процентов опрошенных. Сейчас их уже 14 процентов. Выросло и количество бедных - тех, кому на продукты денег хватает, но покупка одежды и обуви вызывает финансовые затруднения - с 28 до 32 процентов. Средняя прослойка - те, кому денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного пользования является проблемой - напротив сузилась с 46 до 39 процентов. Вместе с тем, 12 процентов россиян относят себя к среднему классу.

"Кризис ударил по всем, но в неравной степени. Бедные стали беднее, зажиточные и обеспеченные тоже стали беднее, но в меньшей степени", - сказал Валерий Федоров.

Чтобы выжить половина - 50 процентов - россиян заявили, что начали экономить на продуктах питания, 42 процента - на одежде и обуви, 30 процентогв - на развлечениях, 29 на отдыхе и 24 на лечении и медикаментах.

хранить деньги в банках, хотя 19 процентов полвгают, что хорошее.

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Режимные родители

Злостных неплательщиков алиментов начали сажать



На днях прозвучали приговоры плохим родителям — трем мужчинам и одной женщине.

Тем гражданам, которые не содержат своих детей, по закону всегда грозила уголовная ответственность в виде срока. Но такие суровые меры почти не работали, и подобных осуждений не смогли вспомнить даже те судьи, кто регулярно рассматривал «алиментные» дела. Однако если бесконечные уговоры не помогают, а на дворе трудные финансовые времена, терпение закона когда-нибудь да кончается. Первым регионом в этом отношении оказалась Еврейская автономная область.

Дела хронических алиментщиков были рассмотрены мировыми судьями с участием гособвинителей. Четверо граждан были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. Эта статья о злостном уклонении от уплаты по решению судов «средств на содержание несовершеннолетних детей».

Все эти граждане привлечены к уголовной ответственности. По приговору суда каждый получил наказание в виде исправительных работ на срок от 6 месяцев до 1 года. Все это время с их заработка будут отчислять деньги на детей.

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Море из тысячи рек

В Китае открывается Год русского языка



На этой неделе в Пекине состоится официальная церемония открытия Год русского языка в Китае. В ней примет участие российская делегация во главе с заместителем председателя правительства РФ Александром Жуковым. По его словам, Год русского языка в КНР и Год китайского языка в РФ должны стать яркими, надолго запоминающимися и позволят реально продвинуть вперед не только сотрудничество в сфере образования, но и весь комплекс гуманитарных связей.

О том, что ждет китайская сторона от Года русского языка «РГ» беседует с министром культуры КНР господином Цай У.

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